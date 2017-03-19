Fenerbahçe yıldız oyuncusu Van Persie’ye takım arıyor!

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bir türlü beklenen katkıyı takıma yapamayan, sık sık sakatlanarak büyük hayal kırıklığı yaşatan Robin van Persie'nin yükünü artık daha fazla çekmek istemeyen Başkan Aziz Yıldırım ile kurmayları, yeni çözüm arayışlarına başladı. Az da olsa küçük bir kesim Hollandalı yıldızın takımda kalmasını isterken, çoğunluk sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncuyla ne pahasına olursa olsun yolların ayrılmasını talep ediyor. Bonuslar dahil Sarı-Lacivertliler'den yıllık yaklaşık 6 milyon Euro kazanan van Persie'nin senelik maliyetinin de çok olması, yönetimi kulüp arayışına bile itti.
DESTEK BİLE VERİLECEK
Hatta Fenerbahçe yönetiminin, onu isteyen kulüp ya da kulüplerle, yıllık ücretini ödeme konusunda sıkıntı çekmeleri durumunda, bir kısmını dahi ödemeye razı olacakları konuşuluyor. Bilindiği gibi van Persie için eski kulübü Feyenoord devreye girmiş ve yüksek ücreti sebebiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Hollandalı forvet için Uzak Doğu kulüpleriyle de temas halinde olunacağı bildirildi.
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