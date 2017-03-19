Fenerbahçe yıldız oyuncusu Van Persie’ye takım arıyor!

Takıma hiç katkı veremeyen, sık sık sakatlanan Robin van Persie konusunda yönetim gemileri yaktı. Yüksek maliyetinin karşılığını sahada alamayan Fenerbahçe, Hollandalı yıldız için kulüp aramaya hemen başladı.

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bir türlü beklenen katkıyı takıma yapamayan, sık sık sakatlanarak büyük hayal kırıklığı yaşatan Robin van Persie'nin yükünü artık daha fazla çekmek istemeyen Başkan Aziz Yıldırım ile kurmayları, yeni çözüm arayışlarına başladı. Az da olsa küçük bir kesim Hollandalı yıldızın takımda kalmasını isterken, çoğunluk sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncuyla ne pahasına olursa olsun yolların ayrılmasını talep ediyor. Bonuslar dahil Sarı-Lacivertliler'den yıllık yaklaşık 6 milyon Euro kazanan van Persie'nin senelik maliyetinin de çok olması, yönetimi kulüp arayışına bile itti. Aziz Yıldırım`dan flaş Advocaat kararı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kurmayları, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile yolların hemen ayrılması yönünde görüş birliğine vardı. Takımı sezon sonuna kadar Mario Been'le altyapıdan Şenol Çorlu çalıştıracak. İlgili Haberi Oku

DESTEK BİLE VERİLECEK

Hatta Fenerbahçe yönetiminin, onu isteyen kulüp ya da kulüplerle, yıllık ücretini ödeme konusunda sıkıntı çekmeleri durumunda, bir kısmını dahi ödemeye razı olacakları konuşuluyor. Bilindiği gibi van Persie için eski kulübü Feyenoord devreye girmiş ve yüksek ücreti sebebiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Hollandalı forvet için Uzak Doğu kulüpleriyle de temas halinde olunacağı bildirildi.