Fenerbahçe’den yerli harekatı

Fenerbahçe’de değişim zamanı! Teknik direktörlüğe sezon sonu Aykut Kocaman'ı getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının önceliği de yurtiçinden olacak. Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor'da önceki gün Kadıköy'de şık bir gole imza atan Ömer Ali Şahiner için girişimlere başladı. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Ömer Ali ile sezon sonu masaya oturacak olan Kanarya'da Kocaman da transfer görüşmelerinde etkili güç olacak.
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmayı düşündüğü bir diğer isim ise Antalyaspor'lu Sakıb Aytaç. Rıza Çalımbay ile birlikte bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sol bek ile yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlandı. Yönetici Ali Yıldırım, Fenerbahçe kongre üyesi olan Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk ile prensipte el sıkıştı. Kulübün scout ekibinin Süper Lig kulüplerinden başka oyuncular için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.