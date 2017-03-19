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FENERBAHÇE
17 Mart 2017 20:01
FENERBAHÇE
2 - 3
ATİKER KONYASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe’den yerli harekatı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile birlikte Atiker Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner’i de kadrosuna katacak. Antalyaspor’da bu sezon performansıyla dikkat çeken Sakıb Aytaç ile de prensipte anlaşmaya varıldı.
11:0419 Mart 2017
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Fenerbahçe’den yerli harekatı

Fenerbahçe’de değişim zamanı! Teknik direktörlüğe sezon sonu Aykut Kocaman'ı getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının önceliği de yurtiçinden olacak. Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor'da önceki gün Kadıköy'de şık bir gole imza atan Ömer Ali Şahiner için girişimlere başladı. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Ömer Ali ile sezon sonu masaya oturacak olan Kanarya'da Kocaman da transfer görüşmelerinde etkili güç olacak.

19 Mart 2017 Aziz Yıldırım`dan flaş Advocaat kararı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kurmayları, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile yolların hemen ayrılması yönünde görüş birliğine vardı. Takımı sezon sonuna kadar Mario Been'le altyapıdan Şenol Çorlu çalıştıracak. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmayı düşündüğü bir diğer isim ise Antalyaspor'lu Sakıb Aytaç. Rıza Çalımbay ile birlikte bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sol bek ile yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlandı. Yönetici Ali Yıldırım, Fenerbahçe kongre üyesi olan Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk ile prensipte el sıkıştı. Kulübün scout ekibinin Süper Lig kulüplerinden başka oyuncular için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe Ömer Ali Şahiner Sakıb Aytaç
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