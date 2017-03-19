Ferhat Kiraz’ın şanssızlığı sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz’ın başı sakatlıktan kurtulmuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Ferhat Kiraz'ın şanssızlığı sürüyor. Transfer olduktan sonra kısa süre içerisinde performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren Ferhat'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor.

Ligin 22. haftasında Altınordu ile oynanan maçta sergilediği performansla alkış alan tecrübeli sol ayak, o maçın ardından sakatlanarak formasından bir süre uzak kalmıştı.

Tedavisinin ardından yeniden sahalara dönen ve Manisaspor maçında Teknik Direktör İrfan Buz'un sol bekte görev verdiği Ferhat Kiraz müsabakanın başında sakatlığı nüksedince oyundan çıkmak zorunda kaldı.Büyük bir üzüntüyle sahadan ayrılan Ferhat'ın daha önceki sakatlığının nüksettiği ve Elazığspor derbisinde oynayıp oynayamayacağına hafta içerisinde karar verileceği belirtildi.