Fikret Orman’dan 114. yıl mesajı

1903 yılında kurulan Beşiktaş Kulübü, 19 Mart'ta 114. yaşını kutluyor... Kulübün başkanı Fikret Orman da günün anlamı için bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 114. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesaj şu şekilde: “114 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye’nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Beşiktaş’ı 114 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline gelen Beşiktaşımız’ın 114. yaşını kutluyoruz. Beşiktaş’ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır… Ülkemizin ve gençlerimizin spor alanlarında daha başarılı olması için şanlı mazimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyorum.”