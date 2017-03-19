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GALATASARAY
18 Mart 2017 19:03
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Florya’da şoke eden görüntü!

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki saha zemininin bakımsız hali dikkat çekti. Galatasaray Kulübü Faaliyet Raporu'nda "Tesisin tüm doğal çim sahalarının bakımları yapılmıştır" diye belirtmişti.
17:0819 Mart 2017
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Florya’da şoke eden görüntü!

Galatasaray’ın U17 Takımı bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Büyükçekmece Tepecikspor’la karşılaştı. Sarı kırmızılıların mücadelesinde dikkatleri sahanın zemininin bakımsız görüntüsü dikkati çekti.

Sosyal medyada taraftarların tepkisini çeken bu görüntü uzunca bir süredir gündemdeydi. Hatta Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da yaptığı açıklamada yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak saha zemininden şikayet etmişti.

Florya’daki idman sahalarının zemininde yaşanan bu bozukluğun bile giderilememesi Galatasaray yönetimine olan eleştirileri bir kat daha arttırdı.

Galatasaray Kulübü Faaliyet Raporu’nda “Tesisin tüm doğal çim sahalarının bakımları yapılmıştır” ifadeleri yer almıştı.

Etiketler
florya galatasaray metin oktay tesisleri saha zemin
Son güncelleme: 17:15 | 19.03.2017
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