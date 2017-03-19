Fun Run Seires Esenler’de koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 2016 yılında ‘İstanbul'u Koşuyorum’ sloganı ile hayata geçirilen Fun Run Series'te Esenler Etabı koşuldu.

Yaklaşık 2 bin sporcunun katılım gösterdiği Fun Run Series Esenler etabı, 8,4 kilometrelik parkurda koşuldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'ın birlikte startını verdiği Fun Run Series Esenler etabı, Esenler Dörtyol Meydanı’ndan başlayıp, parkur üzerinde yapılan iki turun ardından başlangıç noktasında sona erdi.Yarışın sonunda dereceye giren isimlere kupa ve madalyaları takdim edilirken, parkuru tamamlayan tüm koşuculara, özel tasarımlı, Fun Run Series Hatıra Madalyası’nın altıncı ve son parçası olan ‘Esenler Etabı Madalyası' verildi.

Fun Run Series'te dereceye giren isimler ise şöyle oluştu:

Erkekler Kategorisi:

1- Bekirhan Kabadayı: 25′ 14”

2- Murat Güneş: 26′ 16”

3- Mestan Turhan: 26′ 19”

Kadınlar Kategorisi:

1- Damla Çelik: 30′ 41”

2- Çiğdem Gezici: 32′ 17”

3- Yeliz Kurt: 32′ 18”