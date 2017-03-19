Galatasaray paramparça!

Antalyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle iyi bir hava yakalayan Galatasaray, Medical Park Arena’da 23’te N’Doye ve 49’da Yusuf Yazıcı’nın golleriyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, rakibiyle arasındaki puan farkını 5’e indirdi.

Son haftalarda Tudor yönetiminde olumlu bir hava yakalayan Galatasaray, Trabzonspor'a 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı. Maç fazlasıyla lider Beşiktaş'ın 8, ikinci Başakşehir'in ise 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray etkisiz bir görüntü sergiledi. N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 3 puana uzanan Fırtına, evindeki iyi gidişini sürdürdü. Böylece 3. sırada bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 5'e indiren Trabzon, son 9 maçtaki 7. galibiyetini elde etti. Hedefini Devler Ligi vizesi almak olarak belirleyen sarı-kırmızılıların bu şansı zora girdi. 65'te Uğur Demirok, gördüğü çift sarı kart sonucunda atılırken, Trabzon 25 dakikayı 10 kişiyle tamamladı. Galatasaray uzatmalarda Sinan'la bir gol buldu ancak bu da bayrağa takıldı.

Galatasaray taraftarı tepkili: Maçtan sonra selfie, Instagram`da like`lar Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından protesto edildi. İlgili Haberi Oku

HAYAL KIRIKLIĞI TOLGA

Geçen hafta yaptırdığı penaltı ve bugüne kadar çektiği isabetsiz şutlar nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Tolga Ciğerci, dün de Teknik Direktör Igor Tudor'dan formayı aldı. Senelik 2 milyon Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, iyileşen De Jong'un yerine forma giymesi sarı-kırmızılılara hiç yaramadı.

Öte yandan sezon başından beri savunmada yaptığı hatalarla tepki çeken Lionel Carole, Trabzon önünde de adeta döküldü. Sol stoper olarak görev yapan Fransız futbolcu, Yusuf Yazıcı'nın attığı golde pas hatası yaptıktan sonra adamını kaçırdı ve hatalar zincirine imzasını attı. Carole, karşılaşma boyunca 14 pas hatası yaparak bu alanda maça damgasını vurdu.