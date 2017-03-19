Galatasaray taraftarı tepkili: Maçtan sonra selfie, Instagram’da like’lar

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından protesto edildi.

Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray kafilesi İstanbul’a dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda bir grup taraftar tarafından protesto edildi.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a 2-0 yenilen Galatasaray’da taraftarlar takımı havalimanında karşıladı.

Fernando Muslera dışında tüm takıma tepki gösteren sarı-kırmızılı az sayıdaki taraftar, Sneijder’i de yuhaladı! Dursun Özbek ve yönetiminin istifaya davet edildiği gece en dikkat çeken tezahürat ise, “Maçtan sonra selfie, Instagram’da like’lar, şampiyonluk gitti aferin çocuklar” oldu.