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GALATASARAY
18 Mart 2017 19:03
TRABZONSPOR
2 - 0
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
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Galatasaray taraftarı tepkili: Maçtan sonra selfie, Instagram’da like’lar

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından protesto edildi.
10:4619 Mart 2017
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Galatasaray havalimanında protestoyla karşılandı paylaşan: Sozcu

Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray kafilesi İstanbul’a dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda bir grup taraftar tarafından protesto edildi.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a 2-0 yenilen Galatasaray’da taraftarlar takımı havalimanında karşıladı.

Fernando Muslera dışında tüm takıma tepki gösteren sarı-kırmızılı az sayıdaki taraftar, Sneijder’i de yuhaladı! Dursun Özbek ve yönetiminin istifaya davet edildiği gece en dikkat çeken tezahürat ise, “Maçtan sonra selfie, Instagram’da like’lar, şampiyonluk gitti aferin çocuklar” oldu.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 10:48 | 19.03.2017
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