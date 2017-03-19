Galatasaray’da büyük çatlak!

Galatasaray'da deplasmanlarda futbolcularla birlikte aynı otelde kalan Nazifoğlu, eski futbolcu Ayhan Akbin’i de yanında götürmeyi sürdürünce yönetici Alper Narman karşı çıktı. İkili arasındaki gerginlik büyüdü ve Nasuhi Sezgin ile Cengiz Özyalçın da deplasmanlara gitmeme kararı aldı.

Galatasaray’da zorlu Trabzon deplasmanı öncesinde Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun futbol takımıyla birlikte deplasmana gitmemesi büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan bu olayların ardında eski futbolcu ve Nazifoğlu'nun yakın arkadaşı olan Ayhan Akbin'in yer aldığı ortaya çıktı. Galatasaray’ın oynadığı deplasmanlara bütün yönetim gider ancak sadece Levent Nazifoğlu takımla birlikte kalır, diğer isimler başka yerde konaklardı. Nazifoğlu’nun daha önce Florya'da görev vermek istediği fakat bir türlü yönetime kabul ettiremediği Ayhan Akbin'i, kendisiyle birlikte deplasmanlara götürmesi yönetimin tepkisini çekti. Akbin'in bütün uyarılara karşın diğer yöneticiler gibi başka otelde değil, Nazifoğlu ile birlikte futbolcularla kalması üzerine yönetici Alper Narman tepkisini dile getirdi. Çünkü takımla birlikte yıllardır seyahat eden önemli işadamları da her zaman oyunculardan uzak duruyordu.

Levent Nazifoğlu`nun istifası bekleniyor Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu Trabzonspor deplasmanına gitmedi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sarf ettiği sözlerden dolayı uyarı alan Nazifoğlu'nun görevden alınması ya da istifa etmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

NAZİFOĞLU İSTEMEDİ

Narman, Antalya deplasmanında bu sıkıntıyı “Ayhan Akbin uçakta abuk sabuk konuşuyor. Futbolcular rahatsız oluyor” sözleriyle belirtince Nazifoğlu ile arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Daha sonra bu olay Başkan Dursun Özbek'e kadar taşındı. Başkan Özbek gerginliği dindirmek için ikiliyi yatıştırmaya çalıştı. Özbek hiçbir şekilde Nazifoğlu'na telkinde bulunmazken, başarılı yönetici kendi isteği ile basına açıklama yapmayı ve takımla birlikte deplasmanlara gitmeyi bıraktı.

Daha önce neredeyse her gün Florya'ya giden ve futbolcularla ilgilenen Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu, perşembe ve cuma günü tesislere adımını atmadı. Uçaktaki yerini de ayırmayan Nazifoğlu ile Narman arasındaki gerginlik yönetimi adeta ikiye böldü. Artık Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün omuzlarındaki yük bir hayli artacağa benziyor.

Levent Nazifoğlu gazetecilere tepki gösterdi Galatasaray Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, “Sizden defalarca rica ettim. Söylediklerimi ortasından, yanından alıp, yanlış şekilde aktarmayın diye” dedi. İlgili Haberi Oku

ÖZYALÇIN: BEN DE YOKUM

Trabzon deplasmanı için yönetim listesi oluşturulurken Alper Narman tavır alarak gitmeyeceğini söyledi. Zaten daha önce bundan sonra kafile başkanlığı yapmayacağını dile getiren Nasuhi Sezgin de uçakta yerini ayırtmadı. Bu gelişme üzerine 2. Başkan Cengiz Özyalçın da Başkan Özbek'e, “Nazifoğlu gelmiyorsa benim ne işim var. Ben de deplasmanlarda yokum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bütün bu gelişmeler üzerine üzüntü ve stres nedeniyle vücutlarında yaralar çıkan 2. Başkan Cengiz Özyalçın ve Asbaşkan Nasuhi Sezgin, deplasmanlardan uzak kalmayı tercih etti. Alper Narman'ın yakın çevresine, “Ben görevimi yerine getiriyorum. Bu da bazı rahatsızlıklara neden olabiliyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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SEZGİN BIRAKTI ORTALIK KARIŞTI

Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar farklı yerlere çekilince kulübe daha fazla zarar vermemek için yönetimdeki futbolla ilgili görevlerinden istifa eden Nasuhi Sezgin'in yokluğu kulübe yaramadı. Normal şartlarda deplasmanlarda kafilenin başında bulunan Sezgin artık bu görevi Alper Narman'a bırakacaktı. Ancak Nazifoğlu ve Narman'ın yaşadığı gerginlik sonrasında ikili deplasmanlara gitmeyi bıraktı. Trabzon'a da sadece Cenk Ergün gitti.