Galatasaray’ın belalısı Ersun Yanal

Trabzonspor'un başında Galatasaray'a karşı üst üste 4. galibiyetini elde eden Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a 10 maçta sadece 1 kez yenildi.

Trabzonspor kendi seyircisinin önünde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, bu başarının kuşkusuz en büyük pay sahibi Ersun Yanal. Bordo-mavililerde özellikle ligin ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan deneyimli teknik adam, Galatasaray'a karşı üst üste 4. maçını da kazanmasını bildi. Ligin ilk devresinde TT Arena'da oynanan maçı da kazanmayı başaran Yanal, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

`Kusursuz fırtına` Trabzonspor Trabzonspor, yeni stadındaki 7 maçta 5. galibiyetine ulaştı. Ersun Yanal, Galatasray'a karşı üst üste 4. zaferini elde ederken Trabzonspor, MP Arena'da 4 maçtır gol yemiyor. İlgili Haberi Oku

Yanal, teknik direktör olarak Galatasaray'a karşı çıktığı son 10 lig maçının sadece birini kaybetti (5G – 4B). Yanal, onun öncesinde Galatasaray'a karşı 17 lig maçının 11'ini kaybetmişti (3G – 3B). Tecrübeli hoca, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek “Bu takım artık zirve yarışında olacak. Planlarımız bu yönde gidiyor, biraz daha sabır. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bizim için bir ilki başardılar” diye konuştu.