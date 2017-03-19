Gaziantep Basketbol 95 – 82 Tofaş / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Tofaş'ı konuk etti.

Spor Toto Türkiye Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Tofaş’ı 95-82 mağlup etti.

1. periyotta maça hızlı başlayan ev sahibi Gaziantep Basketbol ilk 5 dakikaya Cherry ve Jefferson’un sayılarıyla 20-10 önde girdi. Etkili oyununu sürdürmeye çalışan ev sahibi ekip ilk periyodun sonuna doğru üstünlüğünü devam ettirdi ve mücadelenin ilk periyodu 39-18 sona erdi.

2. periyotta da rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, Jefferson, Murcus ve Balazic’in pota altında bulduğu sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Rakip takım Tofaş; Copeland ve Tony’nin bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 63-42 üstünlüğü ile tamamlandı.

3. periyotta, 3 sayılık çemberin dışından sayılar bulan ev sahibi ekip, Denmon’un atışlarıyla 76-54’e skoru taşıyarak farkı 22 sayıya çıkardı. Aradaki sayı farkını kapatmaya çalışan Tofaş, Tony ve Jose ile sayılar bulmayı başardı. Çekişmeli geçen ve karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 3’üncü periyodu ev sahibi Gaziantep Basketbol’un 82-63 üstünlüğüyle geçildi.

Misafir takım Tofaş’ın farkı azaltma çabaları fayda vermedi ve mücadeleyi ev sahibi Gaziantep Basketbol 95-82 kazandı.

Gaziantep Basketbol 95-82 Tofaş

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Kaan Büyükçil (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx)2, Altan (xx), Alper (x)3, Denmon (xxx)25, Ruzic (xx), Balazic (xx)13, Cherry (xxx)12, Marcus Deshun (xxx)13, Jefferson(xxx)27

TOFAŞ: Yiğit (xx)4, Tony (xxx)21, Samuel Jose (xxx)17, Palacios (xx)7, Kaya (xx)6, Caner (xx)4, Kadir (xx)3, Copeland (xxx)10, Toshkov (xx)10,

5 FAUL: Cherry, Balazic, Samuel Jose, Marcus Deshun

1. PERİYOT: 39-18

İLK YARI: 63-42

3. PERİYOT: 82-63