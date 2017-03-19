Gaziantep’te kazanan yok

Tehlike hattında yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından ev sahibi takım 24 puanla haftayı tamamlarken, konuk takım 31 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Yasin, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

7. dakikada Uğur Akdemir’in sağdan ortasında Ekigho’nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

36. dakikada sol kanattan Ekigho’nun ortasında Muhammet Reis’in gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

51. dakikada sol çaprazdan Muhammet Reis’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Kaan topu kornere çeldi.

83. dakikada Ziya’nın uzak mesafeden şutunda kaleci Stackhowiak son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Hüsnü Emre Çelimli

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur, Rıza, Akokpo, Muhammet, Özgür, Murat Ceylan, Tevfik (Ramazan dk. 62), Gökhan Alsan, Uche Kalu (Mehmet dk. 74), Ekigho (Cumali dk. 86)

Denizlispor: Kaan, Alperen, Ömer, Ziya, Cihan (Sankoh dk. 46), Yasin (Barış dk. 87), Moritz (Anıl dk. 67), Kappel, Burak, Taşkın, Cenk

Goller: Muhammet Reis (dk. 36) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Yasin (dk. 5) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Özgür, Kalu (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)