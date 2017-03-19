Gençlerbirliği 1-0 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Bu sezon sahasında sadece 1 yenilgi alan Gençlerbirliği, düşme hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor'u da yenerek başarılı iç saha grafiğini sürdürdü. Başkent ekibi düşme hattından iyice uzaklaşırken, Karadeniz temsilcisi düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek evinde aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Hikmet Karaman’ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor, karşılaşmaya kapalı bir savunma anlayışı ile başladı. Rakibine pozisyon vermeme anlayışı ile oynayan konuk ekip, duran toplarda Gençlerbirliği kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı. Üçlü savunma ile sahaya çıkan Ümit Özat’ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. Pozisyon bakımında kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıya Gençlerbirliği iyi başladı. 52. dakikada Aydın Karabulut’un şık golü ile öne geçen Başkent ekibi, oyunu rölantiye aldı. Düşme hattından kurtulmak için puana ihtiyacı olan Çaykur Rizespor, tüm riskleri almasına rağmen başarılı Gençlerbirliği savunmasını aşmayı başaramadı. Kart cezalısı Kweuke’yi çok arayan Karadeniz temsilcisi, duran toplarda yarattığı tehlikelerde kaleci Hopf’u geçemeyince rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

ISI HARİTASI

Bu galibiyetle oldukça rahatlayan Gençlerbirliği, maç eksiğine rağmen 32 puanla 10.sıraya yükseldi. 20 puanda kalan Çaykur Rizespor ise düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı.

Son dört maçından da mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor’un en yakın rakibi Aytemiz Alanyaspor ile arasında bir maç fazlası olmasına rağmen 5 puan fark bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vedat’ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11′ Ahmet İlhan'ın sağ çaprazdan penaltı çizgisine doğru yaptığı ortada Osagie’nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

28′ Recep Niyaz'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin direğinin üstünden az bir farkla auta çıktı.

34′ Ahmet Oğuz’un ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

42′ Aydın Karabulut'un serbest vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

GOOOOL! 52′ Selçuk'un pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Aydın Karabulut’un şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

61′ Oğuz Han Aynaoğlu’nun pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Recep Niyaz’ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

78′ Khalili’nin topu eliyle oynaması sonucu Rizespor ceza yayı gerisinden tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Recep’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Johannes soluna giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.

79′ Sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Saadene'nin şutu kalecinin de müdahalesiyle üst direkten geri döndü.