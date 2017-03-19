Hayırlısıyla Akyazı ruhu

Lemi ÇELİK yazdı

Trabzon'daki derbi niteliği taşıyan önemli maçta hak eden kazandı. Trabzonspor her zamanki gibi sahaya 4-2-3-1 düzeniyle çıktı ve son haftalardaki performansını aynı şekilde devam ettirdi.

Bordo-mavililer, Türkiye'de takım oyununu en iyi oynayan ekip. Ev sahibi ekipte futbolcular, başından sonuna kadar çok iyi konsantre olup tam kapasiteyle oynayarak profesyonelliğin gereği olan mücadele gücüyle ve büyük bir özveriyle oynadı. Trabzonspor, bloklar arasında hiç kopma olmadan ve rakibe hiç boş alan bırakmadan bütün oyunu 30 metre mesafede oynayarak ortaya büyük bir taktiksel başarı koydu.

Yusuf Yazıcı'nın olağanüstü performansı, oyunu yönlendirmesi, takımını sonuca taşıması Trabzonspor adına çok büyük kazanç ve bir farkındalık yaratmakta. Fatih Terim'in de Yusuf'u milli takıma alması gerektiğini buradan vurgulamak istiyorum. Türk futbolu adına çok büyük bir yıldız adayı Yusuf. Castillo'nun hızı, Olcay'ın oyun içerisindeki takımı ateşleme anlayışı ve zekâsı, Galatasaray karşısında takımını öne çıkaran en önemli faktörlerdi. Trabzonspor'un defansı rakibe gol pozisyonu vermedi. Alan markajında, adam markajında, kademelerde çok başarılıydı. Tabii ki Galatasaray sahaya santrforsuz çıkınca bu defansın işini bir hayli kolaylaştırmış oldu.

Galatasaray son zamanlardaki en kötü futbolunu oynadı. Özellikle Podolski ve Yasin'in etkisiz oluşu hücum etkinliğini azaltmak bir yana, yok etti. Böyle olunca da maç Trabzonspor için çok kolay oldu.

Maçın yıldızını soracak olursanız muhteşem Trabzonspor taraftarıydı. Avni Aker ruhunu Akyazı'ya taşıyıp tribünleri dolduran büyük Trabzonspor taraftarı sahanın yıldızıydı.