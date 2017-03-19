Levent Nazifoğlu istifa etti

Trabzonspor mağlubiyeti ile sarsılan Galatasaray'da flaş bir istifa geldi. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, “Ben çok yoruldum, her gün yalan var. Maskeli balo oynanıyor. Ben bu maskeyi takmayacağım, kendim istifa ettim” dedi

Bazı TV kanallarında yönetimin onaylamadığı açıklamalarda bulunması ve yakın arkadaşı Ayhan Akbin’i tüm deplasmanlara götürmesi ile Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu’nun tepkisini alan Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Dursun Özbek, Nazifoğlu ile yaptığı son görüşmede Ayhan Akbin’i Trabzon’a götürmemesini istedi. Bunun üzerine Trabzon’a gitmeyen Levent Nazifoğlu, istifa etme kararı aldı. Ayrıca 2 hafta önce Antalya’da takımı protesto eden taraftarlara ‘çapulcular’ diyen Levent Nazifoğlu, ultrAslan tarafından yoğun tepkinin odağında kalmıştı. UltrAslan’ın yönetimde kaldığı sürece Nazifoğlu’nu protesto edeceklerini açıklaması da yönetim ile arasının açılmasına neden oldu. Sıkıntılı günler yaşayan Dursun Özbek yönetimi, Nazifoğlu yüzünden taraftarı da karşısına almak istemedi.

“KENDİM İSTİFA ETTİM. KİMSE İSTİFA ETMEMİ İSTEMEDİ”

İstifa kararını kendisinin aldığını ve kimsenin bu kararı istemediğini belirten Levent Nazioğlu’nun açıklamaları şöyle: “Ben çok yoruldum, her gün yalan var. Maskeli balo oynanıyor. Ben bu maskeyi takmayacağım, kendim istifa ettim. Kimse istifa etmemi istemedi. Türk futboluna ayak uyduramadım. Bu istifalardan ders alsınlar. Şahsi egoları değil Galatasaray’ı ön planda tutsunlar. Igor’a sezon başında şans verilmeli. Kendi takımıyla görmeliyiz. Dursun Özbek’in dürüstlüğüne kefilim ama rahat bırakmıyorlar. Çok etkileniyor, bıraksalar düzlüğe çıkaracak, eminim. Riekerink gidince her şeyin düzeleceğini sandılar. Tabii Igor korkusuz bir hoca geldiğine memnunum ama böyle değil. Yönetimin içinde iki kişi var. Dursun Özbek’i yanlış yönlendiriyor. İsim vermeyeceğim. Kendi adıma özeleştirimi de yapabilirim ama bu konuya girmeyelim. Bundan sonra hiçbir yönetime girmeyeceğim. Alper Narman olayı doğru ama bu iki isimden bir olup olmadığını söylemeyeceğim.”