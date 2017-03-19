Marcelo, Şenol Güneş’ten forma istedi

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo, ağrıları olmasına rağmen Antalya maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'la 2-2 berabere kalan lider Beşiktaş, takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki farkın 2'ye inmesine engel olamadı. Ayrıca bu karşılaşmada sakatlık yaşayan siyah-beyazlıların savunmadaki değişilmez ismi Marcelo, hafta içindeki Olympiakos karşılaşmasında forma giyemedi.

SAğ kalçasında yırtık olduğu açıklanan Sambacı, takımla çalışmalara katılmasına rağmen ağrılarından tam anlamıyla kurtulmuş değil. Tecrübeli savunmacı buna rağmen teknik direktör Şenol Güneş'le görüştü ve bugünkü Antalyaspor maçında forma giymek istediğini ifade etti.

Hocasına, “Bu maçta takımı yalnız bırakamam. Hafif ağrılarım devam ediyor ancak oynayabilecek durumdayım. Elbette karar sizin ama ben kendimi hazır hissediyorum. Eğer bana görev vermeyi düşünüyorsanız lütfen endişe etmeyin, çünkü iyiyim” dedi.

Marcelo’nun bu sözleri üzerine Şenol Güneş dünkü idman sonrasında Brezilyalı savunmacıyı Antalya kafilesine dahil etti. Deneyimli hocanın bugünkü karşılaşmada da 29 yaşındaki futbolcuyu savunmanın ortasında görevlendirmesi bekleniyor.