Muharrem Usta’dan Hakan Çalhanoğlu sözleri: Cezasını az bile çekiyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımın iyi yolda olduğunu belirten Usta, Mehmet Ekici için 'Yolu açık olsun' derken futboldan 4 ay men cezası alan Hakan Çalhanoğlu hakkında da 'Cezasını az bile çekiyor' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Beyaz TV’de yayınlanan bir programda değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavili kulübün başkanı, gündeme dair de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Muharrem Usta’nın açıklamaları şu şekilde :

“ÖNCEKİ YÖNETİMLER ÇOK HATA YAPTILAR”

Trabzonspor gittiğinde camide cemaat artıyor. Zor süreçlerden geçtik. Son 5 sene çok silik. Bunu hazmedebilecek bir yapıda değil burası. Çokça sabır dedik. Ben de doğrusu şaşkınım. Sabır dediğim konuya taraftarlarımız uydu. Ben dışarıdan biri olsaydım sabreder miydim? Ciğerim yansa bile her şeyi çok büyük noktaya getirmedim. Trabzonspor'a yakışır bir tavır sergilemeye çalıştım. Zannediyorum insanlar, olacaksa bunlarla olacak dedi. O kadar da kötü gidiyorduk ki… Yine olmayacak gibi düşünenler vardı. Bizim bir stratejik iş planımız vardı. Elimizde bir maden var ve parlatılamıyor. Bence yönetimler çok hata yaptılar.

“İKİ KOLTUKTA İKİ KARPUZ TAŞIMAYI BİLMELİYİZ”

2010-2011'de yaşadığı derin travmayı, hukuk mücadelesi olarak sürdürmeli ama iki koltukta iki karpuz taşımayı bilmeli Trabzonspor. Bu sürecin sonuna kadar arkasındayız. Ama bizim için hayat devam ediyor. Meşgul etmek istemiyoruz. 1974'te çıktık. Öncesinde 17 şampiyonluğu var. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkes bilmeli. Neredeyse 15 seneye damga vurmuşsunuz. 2010-2011 sezonunu da şampiyon olduk sayıyoruz. Biz ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için doğruları yapmaya başladık.

CAS, FIFA VE FENERBAHÇE YORUMU…

2010-2011 ile ilgili çok sey söyledim. Trabzonspor'un amacının ne olduğunu uzun uzun anlattım. Biz, yeniden yeniden şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Yönetim olarak bunu yapmak zorundayız. 2010-2011 sezonuna dönecek olursak, sonuna kadar bu işin peşine düşeceğimizi bilsin herkes. Ama oraya takılıp kalmam. O ayrı bir mücadele. Sadece Fenerbahçe ile ilgili değil. Bu yönetimsel sorunlar. Biz o senenin net şekilde şampiyonu olduğumuza inanıyoruz. Her yerde de söylüyoruz. Gönlümde, ciğerimde, kafamda bunun adı konuldu. CAS ve FIFA süreci var. Ama artık Trabzonspor gündemini meşgul etmek istemiyoruz. Biz yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bizim bugün şampiyonluk maçı yoktu. Neden geldiler? Trabzonspor tekrar geliyor. Biz bu kulvarda, üstüne koyarak, camia olarak bu devi yeniden uyandırmamız lazım. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Ben daha önce söyledim. Benim yaptıklarımı değerlendirsinler. Ondan sonra cevap vereceğim Fenerbahçe ile ilgili.

“YALAN KONUŞURSA AFFETMEZ DEMİŞTİ”

Mehmet Ekici'ye ben bir şey sordum. Bayern altyapısından yetiştiği için… Bayern'de bir oyuncunun, altyapıda hangi hatadan dolayı Bayern o oyuncuyu affetmez diye sordum. Yalan konuşursa asla affetmez demişti. Mehmet'in yolu açık olsun. Mehmet sayesinde bir atmosfer oluştu. Yusuf gibi bir genç ortaya çıktı. Olağanüstü işler yapıyor. Burası ciddi bir kulüp, sağlam bir yönetimi var. Bu takım 1-2 oyuncuya bağlı takım değildir. Mehmetler gelir geçer, Trabzonspor; 10 yıl, 200 yıl 500 yıl yaşayacak. Yeri gelir Trabzonspor, kurumsal bir yapıda her tarafa mesaj verebilir. Yeri gelir 2 milyon Euro yakarım, yeri gelir o parayı kasaya ben koyarım. Mehmet’ten zarar etmedik. Bunu da herkes bilsin.

HAKAN ÇALHANOĞLU KONUSUNDA NE DEDİ?

Hakan Çalhanoğlu o zaman çocukmuş. Ne yaptığının farkında değil. Babası yapıyordu sözleşmeleri, neye imza attığını biliyordu. Babasının cezasını çekiyor. Onun da aklı başına gelmiş, “Bir daha babamı dinlemeyeceğim” dedi. Hayat böyle bir şey. Trabzonspor ona bir şey yapmadı. Bana dese “Başkanım benim param yok, sen ver” Onu da çözerdik. 17 yaşında hata yaptı ama 21 yaşına kadar telafi etmedi. Cezasını az bile çekiyor.