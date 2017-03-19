Muratbey Uşak 86-71 Pınar Karşıyaka / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Muratbey Uşak, evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk etti.

Spor Toto Basketbol Ligi’de alt sıralardan kurtulamayan Muratbey Uşak, play off hattındaki Pınar Karşıyaka’yı farklı mağlup etti: 86-71.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’ndaki karşılaşma, ev sahibi ekibin geçen sezon rakibiyle aynı salonda oynadığı derbi sonrası aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Bu skorla kırmızı siyahlı ekip, 7 galibiyete ulaşıp alt sıralarda rahat bir nefes alırken son 6 lig maçında beşinci mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka, 22 haftada 11 galibiyette kalarak play off’u riske attı.

Muratbey Uşak, maça Freimanis’in basketleriyle 7-0’lık seriyle başladı. Fark, 4. dakikada 12-2’yle 10 sayıya çıkanca Pınar Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, mola almak zorunda kaldı. Moladan sonra farkı 15 sayıya kadar çıkaran ev sahibine Pınar Karşıyaka Owens’la karşılık vermeye çalıştı. İlk periyot 23-11 sonuçlandı.

İkinci periyotta aradaki sayı farkını 20’ye kadar çıkaran Muratbey Uşak, soyunma odasına 46-29 önde gitti.

Üçüncü periyodu 64-47 önde tamamlayan ev sahibi, son çeyrekte Pınar Karşıyaka’ya 15 sayı fark atarak karşılaşmayı 86-71 kazandı. Muratbey Uşak’ta Freimanis 32, Auguste 18 ve Mckissic 12 sayı ile takımını galibiyete taşırken, Pınar Karşıyaka’da Green’in 20 ve Owers’in 14 sayısı galibiyete yetmedi.

Muratbey Uşak 86-71 Pınar Karşıyaka

SALON: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Alper Özgök (xxx), Ali Şakacı (xxx)

MURATBEY UŞAK: Auguste (xxx)18, Berent (x), Berkay (xx)4, Harrison (xx)5, Freimanis (xxx)32, Vasiliauskas (xx)7, Görkem (x), Hakan (x)4, Ibekwe (x)2, Mckissic (xxx)12, Süleyman (x)2

PINAR KARŞIYAKA: Petway (x)3, Muhammed (xx)8, Egemen (x), Green (xxx)20, Brown (xx)12, Ponitka (x)6, Owens (xxx)14, Erdi (x)3, Alp (x) , Summers (x)5, Görkem (x)

1. PERİYOT: 23-11

İLK YARI: 46-29

3. PERİYOT: 64-47

5 FAUL: Ibekwe (32.27) (Muratbey Uşak), Petway (35.39), Muhammed (38.51) (Pınar Karşıyaka)