Mustafa Denizli: Önümüzdeki 9 hafta renkli olacak

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçının ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Önümüzdeki 9 hafta daha renkli olacak" dedi.

6 haftadır galip gelemeyen Eskişehirspor, Göztepe’yi 4-0 ile geçti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Çok detaylı konuşmaya gerek yok. Hedefleri olan iki takımın karşılaşmasıydı. Beraberlik serisini bitirmemiz lazımdı. Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Bugünkü iyi oyunun haberleri hafta içindeki çalışmalarda gelmişti. Önümüzdeki 9 hafta daha renkli olacak. Hem taraftarımızı hem de takımımıza teşekkür ediyoruz. İzinden sonra çalışma tempomuzu arttırarak final haftalarına gireceğiz. Futbolcularım istediklerimi gerçekleştirmek için uğraştıkları için mutlu oldum” diye konuştu.