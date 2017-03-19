Mutlu Topçu: İstediklerimizi sahaya yansıtamadık

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Aytemiz Alanyaspor’a karşı 3-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “Bazı oyuncularımızdan daha iyi performans bekliyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, “Çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle geçen haftadaki performansın üzerine koymak için, daha iyi oynamak için antrenmanlar yaptık. Rakibin bulduğu golden sonra penaltıyla eşitliği yakaladık. Gol atmak için kanatları açmaya çalıştık ama isabetli olmayan ortalar, sonuçlanmaya pozisyonlar vardı. Sakatların bir an önce iyileşmesini umuyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

“İstediklerimizi sahaya yansıtamadık”

Devreye 1-1 girmelerinin avantaj sağladığını ifade eden Topçu, “Rakibin bulduğu penaltı pozisyonu şeklini değiştirdi maçın. Yetenekli oyuncuları var rakibin ve onların katkısı büyük oldu. Biz şu anda elimizdeki en yetenekli oyuncularımızı sahaya sürmek istiyoruz. Zaman zaman istediklerinizi sahaya yansıtamazsınız. Bugün de yansıtamadığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Bazı mevkiiler bizi sıkıntıya sokuyor”

‘Güç anlamında bir yere geldiğimizi söyledik ama hücum futbolu oynatmak, pas yapmak kolay değil' diyen genç teknik adam, “Pası nerede yaptığınız önemli. Bazı mevkiiler bizi sıkıntıya sokuyor. Değişik oyuncular oynatıyoruz. Özellikle forvet hattında hala sıkıntımız devam ediyor. Sakat oyuncuların gelmesi bizim için çok önemli. Bizim temel amacımız pas. Bazen başaramayabilirsiniz. Bugün itibariyle rakibin öne geçmesi, seyircinin bir an önce gol istemesi panik havası oluşturdu” şeklinde konuştu.

“Bazı oyunculardan daha iyi performans bekliyoruz”

“Hayal kırıklığına uğradığınız oyuncular var mı?” sorusunu yanıtlayan Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:“Hayal kırıklığı değil de futbolun içinde olan şeyler. İsim olarak söyleyemem. Bazı oyunculardan daha iyi performans bekliyoruz. Biz en formda oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Formayı o gün itibariyle hak edene vermeye çalışıyoruz. Oyuna girenlerin katkısı önemli. Katkı sağladığı sürece bir sonraki hafta formayı veriyoruz.”