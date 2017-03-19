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BEŞİKTAŞ
19 Mart 2017 19:02
ANTALYASPOR
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BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Oğuzhan Özyakup’tan Aboubakar’a uyarı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
21:2319 Mart 2017
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Oğuzhan Özyakup’tan Aboubakar’a uyarı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından siyah beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aboubakar’ın gördüğü kırmızı kart hakkında yorum yapan Oğuzhan, “13 günde 4 maç oynadık. Bu maçta yine 10 kişi kaldık. Yorgunluk var, bu neden olmamalı, biz bunları da aşan bir takımız. Aboubakar da pişman. Refleksle ayağını açtı. Bir oyuncu bile bile onu yapmaz. Abobuakar da öyle bir insan değil. Bu 2 oldu artık, Aboubakar’ın da dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Antalyaspor beşiktaş Oğuzhan Özyakup spor toto süper lig
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