Okan Buruk: Skordan utanmamız lazım

Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Eskişehirspor mağlubiyetini değerlendirdi.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Eskişehirspor’a 4-0 mağlup olan Göztepe, evine puansız dönüyor. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, “Direkten dönen bir topumuz vardı. 1-1 olsa, bizim için farklı bir senaryo olurdu” dedi.

İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda Eskişehirspor’a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, “İki takım için de çok kritik bir maçtı. Eskişehirspor’un kazanmama serisi, bizim iki haftadır kaybetmemiz. Maç bizim için çok önemliydi. Erken bir gol yedik. Erken yediğimiz gol bizi geriye itti. Direkten dönen bir topumuz vardı. 1-1 olsa, bizim için farklı bir senaryo olurdu. Yediğimiz goller çok basit ve bize yakışmayan gollerdi. İkinci golde çok çaba sarf ettim. Yanlış dizilmiştik. Saha kenarından sesimi duyuramadım. Neredeyse sahaya giriyordum. Hem futbolcularımızın hem de bizim skordan dolayı utanmamız lazım.

Taraftarımızdan özür diliyoruz, Eskişehirspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.