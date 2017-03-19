Okay Yokuşlu, Onur Kıvrak’ı ‘istemez’

Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu, Twitter'da taraftarların sorularını yanıtladı. Okay, gelen bir soruya ise 'Penaltı atacağım zaman kalede Onur Kıvrak'ı istemem' cevabını vererek kaptanından övgüyle söz etti.

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