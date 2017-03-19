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TRABZONSPOR
18 Mart 2017 19:03
TRABZONSPOR
2 - 0
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
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Okay Yokuşlu, Onur Kıvrak’ı ‘istemez’

Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu, Twitter'da taraftarların sorularını yanıtladı. Okay, gelen bir soruya ise 'Penaltı atacağım zaman kalede Onur Kıvrak'ı istemem' cevabını vererek kaptanından övgüyle söz etti.
15:4919 Mart 2017
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Okay Yokuşlu, Onur Kıvrak’ı ‘istemez’

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Galatasaray’ı 2-0’la geçerek 2017 yılındaki yenilgisizliğini sürdüren Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Okay Yokuşlu, taraftarla Twitter'da buluştu.

Bu sezonki performansıyla bordo-mavili taraftarının sevgilisi haline gelen Okay, resmi Twitter adresine gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Twitter'da #OkayYokuslu etiketine 1 saatte gelen yaklaşık 6.000 soruya yanıt vermeye çalışan başarılı oyuncu, verdiği cevaplarla taraftarın sevgisini bir kez daha kazandı.

İşte keyifli Soru-Cevap'tan ilginç anlar…

Etiketler
Okay Yokuşlu spor toto süper lig trabzonspor
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