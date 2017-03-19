Okay Yokuşlu, Onur Kıvrak’ı ‘istemez’

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Galatasaray’ı 2-0’la geçerek 2017 yılındaki yenilgisizliğini sürdüren Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Okay Yokuşlu, taraftarla Twitter'da buluştu.
Bu sezonki performansıyla bordo-mavili taraftarının sevgilisi haline gelen Okay, resmi Twitter adresine gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Twitter'da #OkayYokuslu etiketine 1 saatte gelen yaklaşık 6.000 soruya yanıt vermeye çalışan başarılı oyuncu, verdiği cevaplarla taraftarın sevgisini bir kez daha kazandı.
İşte keyifli Soru-Cevap'tan ilginç anlar…