Rıza Çalımbay’ı memnun etmeyen olay

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan sonra ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından ev sahibi ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, önemli değerlendirmeler yaptı.

Deneyimli teknik adam, “Futbol mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için uğraştık. İkinci yarı baskı kurduk, pozisyon bulduk. Galatasaray maçında da son pasları yapamadık, bu maçta da aynısı. Bu konuda biraz dikkat etsek 3 puanı alırdık. Netice olarak memnun değilim. İyi bir ortam yakalamıştık, daha iyi şekilde bitirebilirdik. Rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdik, kanatları iyi kullandık ama gol olmadı. İyi pasları yapacaksın ama biz bunları yapamıyoruz. Yukarıyı hedefliyorsak bu maçtan daha iyi bir skor almalıydık. Galatasaray maçında ve bu maçta ezilmedik, üstün oynadık. Dediğim gibi son paslar istediğim gibi olmayınca 1 puana razı olduk” ifadelerini kullandı.