Safet Susic: Ligde kalmak adına büyük bir adım attık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün yenilseydik çok zor pozisyonda kalırdık. Bizim motivasyonumuz Bursaspor’a göre daha iyiydi. Ligde kalmak adına büyük bir adım attık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, “Bütün oyuncularımı galibiyet için tebrik ediyorum. Bugün çok iyi oynadılar. Buraya gelip 3 gol atmak kolay değil. Bursa çok iyi bir takım. Son iki maçımızı basit hatalardan dolayı kaybettik. Maçın içinde oyuncularımız tedirgin oldu. Haklı bir galibiyet aldık. Şanssız bir gol yedik. İkinci yarı çok iyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Biz ofansif bir takımız. Bursaspor da iyi bir takım. Bizim takım çok iyi oynadığı için fırsat vermedik. Bursaspor'un bulunduğu durum iyi. Ne yukarı çıkabilir, ne aşağı inebilir. Bizim için daha kritik bir maçtı. Bugün yenilseydik çok zor pozisyonda kalırdık. Bizim motivasyonumuz Bursaspor'a göre daha iyiydi. Ligde kalmak adına büyük bir adım attık ama ligde kaldık diyemeyiz. Aynı ciddiyetle çalışacağız ve başarabiliriz” dedi.