Şanlıurfaspor 2-1 Sivasspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 yendi.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Şanlıurfaspor kendi evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Emmanuel Banahene ve Batuhan Karadeniz kaydetti. İkinci yarıda bir penaltıdan faydalanamayan Sivasspor’un tek golünü ise Burhan Eşer kaydetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5’inci dakikada Galip’in ceza alanı dışında kullandığı serbest vuruşunda iyi yükselen Burhan topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

19’uncu dakikada Abdülaziz’in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Banahene’nin sert şutunda top kaleci Ali’de kaldı.

26’ncı dakikada Hüseyin’in pasıyla topla buluşan Banahene’nin ceza sahası dışından sert şutunda ağlara gitti: 1-1.

53’üncü dakikada Abdülaziz’in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Mertcan’ın vuruşunda top kaleci Ali’de kaldı.

66’ncı dakikada Abdülaziz’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Oktay’ın sert şutunda top kaleci Ali’de kaldı.

72’nci dakikada Batuhan’ın ceza sahası dışında attığı sert şutta top ağlarla buluştu: 2-1.

84’üncü dakikada ceza alanı içerisinde Cemil’in topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Leandro’nun kullandığı penaltı vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma Şanlıurfaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: GAP Arena

HAKEMLER: Arda Kardeşler , Aleks Taşçıoğlu , Osman Gökhan Bilir ŞANLIURFASPOR: Tomic – Hasan , Abdülaziz , Mertcan (Dk.82 Askar ), Berkay , Hüseyin (Dk.59 Oktay ), Banahene (Dk.70 Batuhan ), İzzet , Halil , Cemil , Caner

SİVASSPOR: Ali – Yiğit , Galip , İbrahim , Ahmet , Burhan (Dk.77 Gökhan ), Boye , Gekas (Dk.60 Ergin ), Hakan , Ziya , Emre (Dk.46 Leandro )

Goller: Burhan Eşer (dk. 5) (Sivasspor), Banahane (dk. 26), Batuhan Karadeniz (dk. 72) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Batuhan Karadeniz, Mertcan Çam, Tomic (Şanlıurfaspor), Ziya Erdal (Sivasspor)