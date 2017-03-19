Şanlıurfaspor’da 3 puan sevinci

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Şanlıurfaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, önemli bir 3 puanı aldıklarını belirtti.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Şanlıurfaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, “Öncelikle merhabalar. Bir kere bizim için maçın kazanması şu açıdan önemliydi. Kaybolan bir öz güvenimiz vardı. Bu kadar kaliteli bir takımın çok daha fazla şeyler yapması gerektiğine inanıyoruz. Onun için 3 puanı aldığımız için çok çok mutluyuz. En azından kaybolan o öz güveni, o birlik ve beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreç içerisinde eksikliklerimizi giderceğiz. Bu bizim takımımıza iyi gelecektir. Çalışmalarımızı o yönde sürdüreceğiz. Diğer taraftan bütün arkadaşlarıma, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği verdiler. Çok yoruldular ama yapacak bir şey yok. 3 puanı almak için. Özellikle alt taraftaki takımların kazanmasıyla birlikte o 3 puanı almak bizim için çok çok daha anlamlıydı” ifadelerini kullandı.