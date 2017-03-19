Şenol Güneş’in Aboubakar tepkisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 günde 2 kırmızı kart gören Aboubakar'ın daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek Kamerunlu futbolcuyu uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beraberliğin kendi hatası olduğunu söyledi. Talisca’yı daha fazla oyunda tutması gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, Aboubakar’ın da daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, istemedikleri bir oyun şeklinin ortaya çıktığını belirterek, oyunun son bölümüne bakarak alınan 1 puanın olumsuz olmadığını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, fizik gücü iyi olan disiplinli bir takımla oynadıklarını belirterek, mükemmel bir ambiyans olduğunu söyledi.

Bu taraftarların Antalyaspor'u izlemeye geldiği gibi Beşiktaş'ın güzel oyununu da izlemeye geldiğini dile getiren Güneş, “Biz de dikkatli oynadık, onlar da kontrollü oynadılar. Yavaş oyun pozisyon azlığını ortaya çıkardı. Oysa hızlı oynamamız gerekiyordu, fakat onu oynayacak yapıda değildik. İkinci yarının başından erken değişiklik yaptı, biraz da benim hatamdı. İki sarı katran bir oyuncumuz da dışarı atılınca oyunun kontrolü rakibe geçti. Ama bütün oyuncularım elinden geleni yaptı. Maçı taşımaya çalıştılar. O bölümde bir veya iki pozisyon verdik. Oyunda iki taraf için de gol pozisyonu olacak pozisyon sayısı azdı. İstemediğimiz bir oyun şekli ve skor ortaya çıktı. İki puan kayıp, buraya kazanmak için gelmiştik. Oyunun son bölümüne bakarsa 1 puan da olumsuz bir şey değil“ dedi.

“Hakemler hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum”

‘Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, karşılaşmanın hakeminin Beşiktaşlılığı yönünde bir açıklama yapmıştı ve karşılaşmanın hakeminin kararlarında rahat olmadığını söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna Güneş, “Hakem gözlemcisi ya da kulüp başkanı değilim. Genç bir başkan kendisine başarılar diliyorum. Antalyaspor iyi bir takım, inşallah seneye şampiyonluğa oynar. Hakemle ilgili kanaatleri gözlemciler konuşur. Bu tip yönetici tipleri zaten eskiden beri var. Devam ediyor demek ki. Türk futboluna ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Yeni geldi, iş adamı olan vizyonu olan arkadaşımız, futbolu da bildiğini düşünüyorum. Ben de hakemden şikayetçi olabilirim ama olmayacağım. Doğru da bulmuyorum. 50 sene sonra ancak bunları konuşması gerekir. 50 yıl sonra birlikte konuşuruz onla” açıklamasını yaptı.

Abubakar’ın kırmızı kartı

Güneş, Abubakar'ın kırmızı kartını ise şöyle değerlendirdi:

“İki sarı kart gördü dışarı atıldı. Bana göre karar tartışılır pozisyondu. Tartışma hep olacaktır. Oyun gereği birinci sarı kartı gördü istemeden. İkinci sarı kartta kaleci topu attı almaya çalışırken uzakta bir pozisyondu, verilir verilmez. Ali Şafak bey daha iyi biliyordur. Kazanınca mı hakemler iyi olacak. Diğer maçları hakem haksızlığı olmadan kazanırlar, olmazsa yine beyanatlarını dinleriz.”