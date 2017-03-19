Şenol Güneş’ten Aboubakar’a güvenoyu

Olympiakos maçında kırmızı kart görerek takımını zor bir duruma sokan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Antalyaspor sınavında ilk 11'de başladı.

Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kartla tepki gören, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, Antalya mücadelesine ilk 11'e alındı

Ev sahibi ekip, mücadeleye Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla ve Eto’o ile başlarken, Siyah-beyazlılarda ise Teknik Direktör Şenol Güneş, Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar 11'ini tercih etti.

Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 18 turu rövanş maçında Vodafone Arena'da oynanan Olympiakos karşılaşmasında kırmızı kart görerek büyük tepki toplayan Kamerunlu yıldız futbolcu Aboubakar'a ilk 11'de şans verdi.