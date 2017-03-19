Sorunlar yumağı Fenerbahçe

Ligin ilk yarısında istifa eden ancak yönetimin ikna etmesi sonucu görevde kalan Teknik Direktör Advocaat, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin büyük sorunları olduğunu yönetime ileten Hollandalı çalıştırıcı, “İstediğim takviyeler yapılmadı ve sezon başındaki transferler de yanlış. Bu formayı taşıyamayan birçok oyuncu var, scout ekibi yetersiz” dedi. Öğrencilerini sürekli eleştiren Advocaat, futbolcularının coşkusunu elinden aldı, takımda özgüven eksikliği var. Hollandalı hoca bir maç kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü oyuncuyu daha sonraki karşılaşmada kadroya dahi almadı. Fenerbahçe bir türlü takım ve birlik olmayı başaramadı, Fernandao'nun kolunun kırıldığı pozisyonda yedek kulübesi ayağa dahi kalkmadı.
ÖDEMELER GECİKİYOR
Robin van Persie başta olmak üzere bütün yabancı oyuncuların maaşları zamanında yatıyor. Yerli futbolculara ise ödemeleri gecikmeli yapılıyor, vadeli senetler veriliyor. Bu da takımın birliğinin ve motivasyonunun bozulmasına neden oluyor.