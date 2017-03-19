Sorunlar yumağı Fenerbahçe

Fenerbahçe’de takımdaşlık ve birlik yok, özgüven eksikliği var. Ödemeler zamanında yapılmıyor, Advocaat da her platformda “Sorun ben değilim” diyerek yönetimi işaret ediyor.

Ligin ilk yarısında istifa eden ancak yönetimin ikna etmesi sonucu görevde kalan Teknik Direktör Advocaat, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin büyük sorunları olduğunu yönetime ileten Hollandalı çalıştırıcı, “İstediğim takviyeler yapılmadı ve sezon başındaki transferler de yanlış. Bu formayı taşıyamayan birçok oyuncu var, scout ekibi yetersiz” dedi. Öğrencilerini sürekli eleştiren Advocaat, futbolcularının coşkusunu elinden aldı, takımda özgüven eksikliği var. Hollandalı hoca bir maç kurtarıcı olarak sahaya sürdüğü oyuncuyu daha sonraki karşılaşmada kadroya dahi almadı. Fenerbahçe bir türlü takım ve birlik olmayı başaramadı, Fernandao'nun kolunun kırıldığı pozisyonda yedek kulübesi ayağa dahi kalkmadı.

Fenerbahçe futbolda çöktü! Bilanço dibi gösteriyor Son 10 yılda sadece 2 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe; Beşiktaş'a 2, Galatasaray'a 4 kez bu sevinci tattırdı. Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir kez giderken, 6 kupa kazandı. Ezeli rakipleri ise bu dönemde 17 kupa topladı. İlgili Haberi Oku

ÖDEMELER GECİKİYOR

Robin van Persie başta olmak üzere bütün yabancı oyuncuların maaşları zamanında yatıyor. Yerli futbolculara ise ödemeleri gecikmeli yapılıyor, vadeli senetler veriliyor. Bu da takımın birliğinin ve motivasyonunun bozulmasına neden oluyor.