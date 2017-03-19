TFF’den Dicle Aslan için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden kadın futbolcu için başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF’nin vefat eden Dicle Aslan için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kadınlar 2. Futbol Ligi ekiplerinden Ağrı Birlik Spor kafilesini Malatya’ya taşıyan minibüs, Patnos-Muş Karayolu’nda kaza yaptı. Kazada teknik ekip ve kulüp futbolcularından çok sayıda yaralı olduğunu, durumu ağır olan Dicle Aslan isimli futbolcunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik.

Merhume Dicle Aslan’a Allah’tan rahmet; ailesi, Ağrı Birlik Spor Kulübü ve tüm sevenlerine başsağlığı; kazada yaralanan futbolcu ve teknik ekibe acil şifalar dileriz.”