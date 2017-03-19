Ümit Özat’tan kötü oyun itirafı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, “Kötü oynayarak kazandığımız bir maçtı. Lig bazen dengesini buluyor. Osmanlıspor maçı belki de 4-0, 5-0 kazanabileceğimiz maçtı 1-1 bitti. Geçen hafta Galatasaray maçı 1 puan alacağımız maçtı puansız ayrıldık. Bazen kötü oynarken kazanıyorsunuz; bu futbolda var” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Ümit Özat, “İlk defa iç sahada kötü oynayarak kazandığımız bir maçtı.

İlk yarının son 15 dakikası takım çok iyi oynadı. İlk 30 dakikası kötü oynamamıza rağmen pozisyonlar vardı. İkinci yarıyı hiç saymıyorum. Bana göre Alanyaspor maçından kötü anlamla bir tık üstündeydik. Kötü oynayarak kazandığımız bir maç. Lig bazen dengesini buluyor. Osmanlıspor maçı beklide 4-0, 5-0 kazanabileceğimiz maçtı 1-1 bitti. Geçen hafta Galatasaray maçı 1 puan alacağımız maçtan puansız ayrıldık. Bazen kötü oynarken kazanıyorsunuz; bu futbolda var” diye konuştu.

“Aslında bizim gibi bir takımın ikinci gölü bulması lazımdı”

Çaykur Rizespor karşısında oynanan futboldan memnuniyetsizliğini dile getiren Özat, kendi öz eleştirini de yaparak, şunları kaydetti:

“Burada kendimi de hatalı görüyorum; özellikle yaptığım değişiklikler, belki seçmiş olduğum 18 kişilik kadrodan kaynaklanıyor olabilir. Doğru değişiklik yapamadık. Aslında bizim gibi bir takımın ikinci golü bulması lazımdı. Burada kendimi kabahatli bulurken giren oyunculara da bir çift laf söylemeden olmaz. Eğer bu takımı zorlamak istiyorlarsa Rantie ve Marco daha fazlasını vermek zorunda. Oyuna sonran girip de 20-25 dakika oynayan bir oyuncu kafadan oynayan bir oyuncudan daha fazla sıkıp oyuna katkıda bulunmak zorunda. Kazandığımız için mutluyum. Ligin bitmesine 9 hafta kala 32 puan bizim için iyi bir puan. Önümüzde Kayseri, Antalya, Adana, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçı var. Yani 10 maçın 5'i içeride, 5'i de dışarıda. Alabileceğimiz kadar puan almaya çalışacağız.”