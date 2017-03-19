Yanal şah Tudor mat

Tarık YILMAZ yazdı...

Trabzon’da beklendiği gibi bir maç oldu aslında. Beklenmeyen tek şey, Tudor'un çıkardığı 11'de. Hadi stoperlerin sakatlığı nedeniyle Carole'u son maçlarda zaman zaman stoperde görmeye alışmıştık ama milli takıma davet edilen Ahmet Çalık'ı yedek bırakıp Cavanda'yı stoperde oynatarak neyi düşündü Tudor kimse anlamadı. Sarı-kırmızılılar, önceki maçların aksine bu kez ilk yarıda rakip kaleye bile gidemedi. Koca 45 dakikayı pozisyon bulamadan kapattı.

Trabzonspor'da ise Ersun Yanal sistemini iyice oturtmaya başlamış. Önde basan, orta sahada çok savaşan bordo-mavililer, Galatasaray'ın oyun kurmasını ve topa sahip olmasını engelledi. Castillo ve Olcay'ın getirdiği toplarla etkili olan Trabzonspor, ilk yarıyı tek golle kapattı ama 2-3 gol bulabilirdi. İkinci yarının ilk dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın golü Trabzonspor'u iyice rahatlattı.

Galatasaray ise bu dakikadan sonra daha çok hücumu düşündü. Tudor'un özellikle Rodrigues hamlesinin ardından sarıkırmızılılar kanatları daha etkili kullandı. Uğur'un gördüğü kırmızı kartla Trabzonspor geri çekildi, Galatasaray baskı kurdu. Ancak bu baskı meyve vermedi. Dün Trabzon'da hak eden kazandı. Yanal, gemiyi azgın sulardan kurtarmış görünüyor. Ancak Tudor için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.