Yüzünün akıyla

Cevat KOL yazdı...

Trabzonspor için Galatasaray ile mücadele maddi ve manevi açıdan büyük önem taşıyan müsabakaydı. İkinci yarının yenilgisiz takımı bordo-mavililer Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk ciddi sınavına çıktı. İlk derbi mücadelesinden yüzünün akıyla ayrıldı.

Akhisar karşısında gol suskunluğunu bozan N'Doye, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ödüllendirildi. Rodallega yedek kulübesinde kaldı.

Galatasaray rakibinin form durumunu dikkate alarak sahaya tedbirli kadroyla çıktı. Oynamaktan çok oynatmamayı tercih eden bir mantalite ile maça başladı. Oyunu soğutma çabası içinde olan sarı-kırmızılıların korktuğu başına 23. dakikada N'Doye'nin ayağından geldi. Bu gol oyunun özgür oynanması için başlangıç dakikası oldu. Galatasaray korkunun ecele faydası olmayacağını anlayınca oynamaya başladı. İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor 2. yarıya golle başladı. Yusuf Yazıcı takımını rahatlatan sayıyı attı. Bu gol tribünleri ateşlendirdi. Trabzonspor rahatlayacağı yerde anlamsız panik yaptı. 64. dakikada Uğur'un gördüğü kırmızı kart oyuna farklı bir anlayış getirdi. Yanal kulübe hamlesi yapmak zorunda kaldı. Kart gören Uğur'un açığını Mustafa Akbaş ile kapatmaya çalıştı. G.Saray eksik kalan rakibi üzerinde kısa süreli de olsa iştahlandı.

Trabzon özgüveniyle üç puanı alırken Galatasaray, korkunun bedelini acı ödedi. Trabzon ise “Zirvede ben de varım” dedi.