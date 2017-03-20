A Milli Takım Antalya’da

A Milli Futbol Takımı, 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak olan A Milli Takım kafilesi Antalya'ya geldi. Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesi Antalya Havalimanı CIP Salonu önünde taraftarlar tarafından karşılandı.

Çocuk ve taraftarlar geniş güvenlik önleminin yer aldığı havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan, ay-yıldız atkılı küçük taraftarlarla özçekim yaptı. Kafiyeli taşıyan otobüs polis eskortu eşliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki konaklayacakları otele hareket etti.

Ay-yıldızlı takımın Finlandiya maçı için belirlenen 28 kişilik kadroda bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Orta saha: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)