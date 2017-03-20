A Milli Takım’da Finlandiya mesaisi başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün başlayan Belek kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Sentıdo Zeynep Resort Hotel'in sahasında yapılan antrenmanda ay-yıldızlılar iki gruba ayrıldı. Arda Turan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Ömer Toprak, Gökhan Gönül, Serdar Gürler, Kaan Ayhan koşunun ardından ısınma hareketleri ile çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşunun ardından açma germe hareketleri ve pas çalışması yaptı. Ay-yıldızlılar antrenmanı yarı sahada 15'er dakikalık iki devreli çift kale maçla bitirdi. Maçta bir pozisyonda Cenk Tosun'un sert şutunu kaleci Onur güçlükle çeldi, kale çizgisi üzerinde topa kayarak Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü hamle yaptı. Bu pozisyonda Çağlar'ın ayağı kale filelerine takıldı. İki futbolcusunu yerde gören Terim, oyuncularının yanına giderek kaldırdı.

Belinde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder antrenmana katılmadı. Emre Mor ve Emre Çolak'ın ilerleyen saatlerde kampa katılması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım, Finlandiya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 21 Mart Salı günü basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.