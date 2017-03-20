Abdullah Avcı: Şampiyonluk gibi bir kaygımız yok

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında olmalarına karşın saygı duyulan bir takım olduklarını belirterek, “Kulüp olarak saygı duyulan bir takım olmamız, şampiyonluktan daha önemli” ifadelerini kullandı.

2. Futbol Zirvesi'ni takip eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapılan organizasyonların son derece faydalı olduğunu belirterek, “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Futbolun içinden gelmiş birisi. Futbolla siyaseti çok güzel örtüştürdü. Toprak sahalardan gelmiş birisi. Spora ve futbola verdiği katkı son derece değerli. Bugün ülkede statlar ve tesislerin yanı sıra futbol ekonomisinin büyümesine katkı sağladı. Bunun dışında Kulüpler Birliği, bu organizasyonun ikincisini yapıyor. Kulüplerin büyümesi ve Türk futbolunun marka değeri açısından uluslararası iletişim ve ilişki son derece önemli. Bu ilişkilere baktığımızda yurt dışından gelenler var. Bunların hepsi kulüp yapılanmalarıyla alakalı işler. Finansman, yönetim ve sponsorluk var bunun içinde. Ülke olarak bu tür organizasyonları çok iyi yapıyoruz. Bu bilgiyi alıp cebimize koyup kulüplerimizi bu konuyla ilgili bilgilendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yurt dışında olan bu tür organizasyonların da içinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim sunduğumuz imkanlar daha fazla”

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Avcı, “Bunu uluslararası seviyede yaşamış birisiyim. Genç Milli Takımlar'daki organizasyonlarda bulundum. İnanın, bizim gelen yabancılara sunduğumuz organizasyonlar ve imkanlar çok fazla. Önemli olan bu lobiyi orada oluşturabilip bu organizasyonu alabilmek. Ülke futbolu ve ülkenin tanınırlığı adına son derece önemli. 2012'de de aday olmuştuk. O zaman Genç Milli Takımlar'daydık. Ucundan dönmüştük. Umarım bu sefer bunu yakalarız” diye konuştu.

“Adebayor bizim tesislerin daha iyi olduğunu söylüyor”

Türkiye'de son dönemde gelişen tesisleşmenin çok önemli olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, “Her şeyden evvel, bugün Cumhurbaşkanımız söyledi; 30'a yakın stat projesi var. Yarısı bitti. Kullanılan veya kullanıma hazır olanlar var. Bunların birisi de bizim stadımız. Gelenler ve uluslararası olarak bizi takip edenler, tesislerimizi görenler, Avrupa'da böyle bir şeyin olmadığını söyledi. En son Adebayor geldi. 12 sene Londra'da, İspanya'da, Fransa'da oynamış. Bu ülkelerde böyle tesislerin olmadığını söylüyor. Tesisleşme anlamında Avrupa'nın son derece önündeyiz. Bu tür organizasyonlarla birlikte bilgi ve insan kalitesini, eğitimi de işin içine katarsak, sabırlı olduğumuz takdirde hem organizasyon anlamında hem futbolun gelişimi anlamında çok önemli işler olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Video hakem artık kaçınılmaz”

Gelişen teknolojinin futbolu da etkilediğini belirten Abdullah Avcı, video hakem uygulamasıyla ilgili olarak “Eski bir futbolcu olarak ve bunu teknik adam olarak yaşayan birisi olarak, zaman zaman futbolun doğasından uzaklaşmış olacağız. Hala tarihte bazı goller oldu mu olmadı mı bunlar konuşuluyor. Ama dünyanın son derece hızlı döndüğü, geliştiği ve değiştiği bir durumda, futbolun artık “Topu şuraya at” dediğimiz bir oyun olmaktan çıkıp; bilimden, analizden, materyallerden ve sağlıktan bu kadar faydalandığımız, elektronik aletlerin bu kadar işin içine girdiği bir dönemde bunun kaçınılmaz olduğu ortaya çıkıyor. Bunu Avrupa ülkeleri şu an itibariyle deniyor. Biz de bunun bir deneme dönemini yaşayacağız. Sonrasında bunun dönüşleri nasıl olacak, bunu hep beraber göreceğiz. Onun üzerinden tekrar bir yorum yapmak daha doğru olabilir ama şu anda gittiği nokta bu” açıklamasında bulundu.

“Rekabet kaliteyi arttırıyor”

Beşiktaş'ın Olympiakos'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından atılan “Bütün gücünüzü Avrupa'ya yansıtmanız dileğiyle” twiti üzerine gülümseyen Abdullah Avcı, “Çok güzel, çok keyifli bir yorumdu. Beşiktaş bizi Avrupa'da temsil ediyor. Ülkenin çok önemli bir kültürüne sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Özellikle 4, 5 senedir yaptıkları yatırımların karşılığını alıyorlar. Hocasıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla geçen sene ligi şampiyon tamamladılar. Bu tür yaklaşımlar futbolun ne kadar güzel bir oyun olduğunu gösteriyor. Güzel de bir espri var altında. Avrupa'da şampiyonluğa gitmelerini isteriz. Rekabet kaliteyi arttırır. Ülkenin değerli bir takımının Avrupa'da ülkemizi temsil edip sonuna kadar gitmesi, bizim temel isteğimiz ve duygumuz. Bunun için de zaten bunlar yaşanacaktır. Güçlü takımlar bunların altından kalkarlar. Biz de hem ligde, hem Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Biz de iki kulvarda ilerliyoruz. Aslında böyle bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Her sene zirve yarışında farklı takım var”

Kulüplerin yapılanmalarının zirve yarışında olan takım sayısının fazla olmasıyla doğru orantılı olduğunu söyleyen Avcı, “Rekabet ülkedeki futbol kalitesini arttıracaktır. Bugün ülkede 5 şampiyon var, her sene farklı takımlar zirve yarışına dahil oluyorlar. Osmanlıspor'u da tebrik etmek lazım, Antalyaspor'un çıkışı çok önemli, Trabzonspor bu ülkenin futbol kültürüne sahip şehirlerinden birisi. Yeni stat ve yeni seyirci ortamıyla birlikte iyi bir ivme yakaladılar. Bunların olması çok güzel” dedi.

“Şampiyonluk gibi bir kaygımız yok”

Başakşehir'in artık saygı duyulan bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, “Artık Başakşehir için şampiyonluk kelimesini kullanıyorlar. Biz kullanmıyoruz ama hep böyle baktık. Bizim kulüp adına şöyle bakılması lazım. Bizim tarihimiz hızla değişiyor. Temeline baktığında çok eski bir tarihi yok ama hızla dönüşen bir tarihimiz var. Bu ligde, sokaktaki insanlar tarafından saygı görüyoruz. Bence bu şampiyonluk kadar değerli. Bunu her zaman söyledim ve ifade ettim. Şampiyonluk olur olmaz, bizim böyle bir kaygımız da yok. Tabii ki kazanma baskımız var. Ama bunu sonuna kadar kovalamak ve yarışın içinde olmak bizi mutlu eder. Sonunda ne olacak hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

“Büyük takım muamelesi görüyoruz”

Başakşehir'in artık önlem alınan bir takım olduğunu ifade eden Avcı, “Artık rakiplere karşı büyük takım muamelesi görüyoruz. Oyun gücünü bunun içinde göstermek gerekiyor. Biz de 2,5 senedir oyun olarak da kulüp anlamında da gelişen bir kulübüz. Umarım bunun karşılığını da sonuç olarak alırız. Bizim en büyük kazanımımız dışarıda görülen saygıdır. Bütün kulübümüze, başkanımıza, yönetim kurulumuza, kulüp çalışanlarına, futbolculara ve teknik ekibimize gösterilen saygı, şampiyonluk kadar değerli. Kavga ve kaosun içinde değiliz. Bu bir oyun. Dünkü maç unutuldu. Haftaya hazırlanıyoruz. Buna böyle bakılsın. Beşiktaş'ın geçen seneki şampiyonluğu konuşulmuyor. Hep önümüze bakmalıyız. Kaliteli takımların çıkması, ligin de kalitesini arttıracaktır” diyerek sözlerini tamamladı.