Aboubakar’a ceza gelecek mi? Fikret Orman açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vincent Aboubakar'ın Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart kararının çok ağır olduğunu söyledi. Orman Kamerunlu golcüye ceza vereceklerini de ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vincent Aboubakar’a ceza vereceklerini açıkladı. Dünkü maçta gördüğü kırmızı kart kararının ağır olduğunun da altını çizen Orman, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu da belirtti.

Orman, “Aboubakar çok iyi bir çocuk. Olympiakos maçında yaptığı hata yorum kaldırmaz ama dünkü karar çok ağır. Kırmızı kart gösterilmez. Beşiktaş’ın disiplin talimatları var. Aboubakar ona göre bir ceza alacak. Ancak bunu kamuoyu önünde yapmayız.” diye konuştu.

Avrupa hedefleri hakkında konuşan siyah-beyazlıların başkanı, “Hayallerimize doğru gidiyoruz, UEFA Kupası’nı da alırsak bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.