Anadolu Efes’in özel konukları

Anadolu Efes Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Down Sendromu Derneği’nden iki genci, sporcuların uçağıyla Zalgiris Kaunas deplasmanına götürdü. Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçını izleyecek Şule İnan ve Robert Osbor, karşılaşmanın devre arasında yapılacak etkinliğe katılacak.

Zalgiris ile güzel bir etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Anadolu Efes Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökçe Bahadır, “Zalgiris ile beraber güzel bir etkinlik yapalım dedik. Arkadaşlarımız ile birlikte maça gideceğiz. Orada bu günün önemini vurgulayacağız ve küçük bir etkinlik yapacağız. Sonra inşallah galibiyetle geri döneceğiz” dedi.Uçağa binmeden önce sporcular ile birlikte fotoğraf çektiren Şule İnan ve Robert Osbor, eğlenmeye gittiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

THY Euroleague’de oynanacak Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes karşılaşması yarın TSİ 21.00’de başlayacak.