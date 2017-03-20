Antalyaspor’da Beşiktaş üzüntüsü

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kaçıran taraf olduklarını belirterek, "Kazanmayı çok istedik. Avrupa'ya gidebilmek için her maçımız final havasında geçecek" dedi.

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Beşiktaş ile golsüz beraberlikle sonuçlanan maçta 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Beşiktaş maçını kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Terzioğlu, özellikle ikinci yarının büyük bölümünde rakiplerine karşı üstün oynadıklarını söyledi. Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini anlatan Terzioğlu, “3 puanı kaçıran taraf olduk. Takımımızın mücadele azminden dolayı mutluyuz. Kazanmayı çok istedik olmadı. Önümüzde Kayserispor maçı var. Avrupa hedefi yolunda her maç final havasında” dedi.

“27 BİN 357 SEYİRCİ”

Tribündeki taraftar sayısının fazlalığına değinen Terzioğlu, kenti Antalyaspor ile buluşturma isteğini başarmanın mutluluğunu yasadıklarını dile getirdi. Beşiktaş maçında takımı destekleyen Antalyasporlulara teşekkür eden Bora Terzioğlu, sonraki karşılaşmalarda da tribünlerin dolmasını diledi. Maçtaki biletli seyirci sayısıyla Antalyaspor’un kulüp tarihinin rekorunu kırdıklarını vurgulayan Terzioğlu, “27 bin 357 seyirci girişi ile sezonun rekoru kırdık. Atmosfer muhteşemdi. Kalan iç saha maçlarımızda da ayni atmosferi görmek istiyoruz. Bu atmosfer bizi Avrupa’ya taşır” diye konuştu.