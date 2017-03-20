Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman buluştu

Fenerbahçe’de yeni sezonda takımın başına geçmesi beklenen Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Futbol Zirvesi’nde Aziz Yıldırım ile bir araya geldiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la Futbol Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'de yer aldı.

Sarı lacivertli ekipte Dick Advocaat'ın sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamasının ardından Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği konuşuluyor.

Konuyla ilgili bugün gerçekleşen Futbol Zirvesi'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aranın ardından ilk kez eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la bir araya geldi. Yıldırım'la Kocaman'ın konuşması dikkatleri çekerken ikilinin bir araya gelmesi anlaşma iddialarını da ayyuka çıkardı.