Aziz Yıldırım’dan Demirören’e Fikret Orman tepkisi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fikret Orman'a seslenerek kürsüye davet etti. Bunu gören Aziz Yıldırım ise Demirören'e sitem etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Futbol Zirvesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan önderliğinde üç büyük kulüp başkanı bir araya gelirken, Aziz Yıldırım’ın Fikret Orman’la biraraya gelmek istememesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Fikret başkan” diye bağırarak Orman’ı kürsüye davet ederken Aziz Yıldırım’ın Demirören’e çıkışarak “Yapma” dediği ve sitem ettiği görüldü. Aziz Yıldırım ile Fikret Orman’ın arası bir süredir gergin. Geçtiğimiz haftalarda Aziz Yıldırım’ın divan kurulunda yaptığı konuşma iki kulübün arasını gerdi.

ARALARI AÇIK

Fenerbahçe başkanı, Ricardo Quaresma’nın ve Beşiktaşlı birçok futbolcunun sarı-lacivertli kulübe gelmek istediğini açıklamıştı. Bu beyanlar siyah-beyazlı kulüp tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun yanı sıra zirvede renkli anlar da yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Yıldırım samimi görüntüler verdiler. Futbolun farklı kesiminden çeşitli kişiler biraraya gelerek görüş alışverişinde bulundular.