Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
19 Mart 2017 19:02
ANTALYASPOR
0 - 0
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş büyük avantaj kaçırdı

114. yaş gününde Antalya deplasmanında 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ligdeki galibiyet özlemini 2 haftaya taşıdı. 64’te Vincent Aboubakar atılırken, Beşiktaş en yakın takipçileri ile puan farkını açma şansını geri çevirmiş oldu.
09:4320 Mart 2017
0
Beşiktaş büyük avantaj kaçırdı

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Beşiktaş, dünkü Antalya deplasmanına rakiplerinin puan kaybetmesinin rahatlığı ile çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mağlup olmasının ardından Medipol Başakşehir de berabere kalınca, siyah-beyazlıların eline önemli bir fırsat geçti. Ancak 64. dakikada Aboubakar, Olympiakos deplasmanında olduğu gibi gereksiz bir kırmızı gördü ve takımını 26 dakika eksik bıraktı.

20 Mart 2017 Vincent Aboubakar kıpkırmızı! Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında direkt kızaran Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, dün Antalyaspor karşısında 4 dakikada gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Yorgunluğun da etkisiyle bu zorlu deplasmanda 1 puana razı olan Kartal, takipçileri ile puan farkını açma şansını geri çevirdi. Ligin bitimine 9 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önündeki yerini koruyan siyah-beyazlılar bu sezon eski evlatlarından çok çekti. Geçen hafta Sergen'li Kayserispor’un ardından Rıza'lı Antalyaspor’u da yenemeyen Beşiktaş, İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği'ne de diş geçirememişti.

Etiketler
Antalyaspor beşiktaş
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER