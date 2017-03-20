Beşiktaş büyük avantaj kaçırdı

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Beşiktaş, dünkü Antalya deplasmanına rakiplerinin puan kaybetmesinin rahatlığı ile çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mağlup olmasının ardından Medipol Başakşehir de berabere kalınca, siyah-beyazlıların eline önemli bir fırsat geçti. Ancak 64. dakikada Aboubakar, Olympiakos deplasmanında olduğu gibi gereksiz bir kırmızı gördü ve takımını 26 dakika eksik bıraktı.
Yorgunluğun da etkisiyle bu zorlu deplasmanda 1 puana razı olan Kartal, takipçileri ile puan farkını açma şansını geri çevirdi. Ligin bitimine 9 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önündeki yerini koruyan siyah-beyazlılar bu sezon eski evlatlarından çok çekti. Geçen hafta Sergen'li Kayserispor’un ardından Rıza'lı Antalyaspor’u da yenemeyen Beşiktaş, İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği'ne de diş geçirememişti.