Beşiktaş büyük avantaj kaçırdı

114. yaş gününde Antalya deplasmanında 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ligdeki galibiyet özlemini 2 haftaya taşıdı. 64’te Vincent Aboubakar atılırken, Beşiktaş en yakın takipçileri ile puan farkını açma şansını geri çevirmiş oldu.

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Beşiktaş, dünkü Antalya deplasmanına rakiplerinin puan kaybetmesinin rahatlığı ile çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mağlup olmasının ardından Medipol Başakşehir de berabere kalınca, siyah-beyazlıların eline önemli bir fırsat geçti. Ancak 64. dakikada Aboubakar, Olympiakos deplasmanında olduğu gibi gereksiz bir kırmızı gördü ve takımını 26 dakika eksik bıraktı.

Vincent Aboubakar kıpkırmızı! Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında direkt kızaran Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, dün Antalyaspor karşısında 4 dakikada gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku

Yorgunluğun da etkisiyle bu zorlu deplasmanda 1 puana razı olan Kartal, takipçileri ile puan farkını açma şansını geri çevirdi. Ligin bitimine 9 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önündeki yerini koruyan siyah-beyazlılar bu sezon eski evlatlarından çok çekti. Geçen hafta Sergen'li Kayserispor’un ardından Rıza'lı Antalyaspor’u da yenemeyen Beşiktaş, İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği'ne de diş geçirememişti.