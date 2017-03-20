Beşiktaş – Galatasaray derbisinde olay

Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank derbisinde yapılan 3. anonsun ardından hakemler ve sarı-kırmızılı takım soyunma odasına gitti.

Beşiktaş Sompo Japan – Galatasaray Odeabank derbisinde bitime 1.24 dakika kala hakem Murat Birecik, küfürlü tezahüratlar üzerine yapılan 3. anonsun ardından soyunma odasına gitti. İki takım oyuncuları da soyunma odasına giderken, 15 dakikalık bekleme süresine geçildi. Bekleme sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş SJ 90 - 84 Galatasaray / Maç özeti Beşiktaş Sompo Japan, gergin geçen Galatasaray Odeabank derbisini 90 - 84 kazandı. İlgili Haberi Oku