Beşiktaş SJ 90 – 84 Galatasaray / Maç özeti

Beşiktaş Sompo Japan, gergin geçen Galatasaray Odeabank derbisini 90 - 84 kazandı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 90-84’lük skorla mağlup etti.

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MAÇ NOTLARI

Karşılaşma öncesinde ve devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhinde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca maç öncesinde yapılan tezahüratlar için Beşiktaş taraftarını uyardı. Mücadelenin bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı mücadeleye ara verdi.

Derbiye yoğun ilgi

Mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmada salonun tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklediler.

Beşiktaş Sompo Japan 90 – 84 Galatasaray Odeabank

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Murat Biricik xx, Aytuğ Ekti xx, Serhat Büker xx

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan x, Clark xxx 24, Erkan xx 2, Stimac xx 10, Thompson xxx 21, Roll xx 8, Sertaç xx 11, Strawberry xx 12, Weems xBaşantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray Odeabank: Göksenin xx 2, Sinan xx 18, Tyus xx 9, Diebler xx 7, Pleiss xx, Daye xx 14, Micov xxx 18, Mc Collum xxx 14

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 28-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre:48-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 69-63 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)