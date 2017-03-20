Beşiktaş SJ 90 – 84 Galatasaray / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 90-84’lük skorla mağlup etti.
MAÇ NOTLARI
Karşılaşma öncesinde ve devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhinde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca maç öncesinde yapılan tezahüratlar için Beşiktaş taraftarını uyardı. Mücadelenin bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı mücadeleye ara verdi.
Derbiye yoğun ilgi
Mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Akatlar Arena'da oynanan karşılaşmada salonun tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklediler.
Beşiktaş Sompo Japan 90 – 84 Galatasaray Odeabank
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Murat Biricik xx, Aytuğ Ekti xx, Serhat Büker xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan x, Clark xxx 24, Erkan xx 2, Stimac xx 10, Thompson xxx 21, Roll xx 8, Sertaç xx 11, Strawberry xx 12, Weems xBaşantrenör: Ufuk Sarıca
Galatasaray Odeabank: Göksenin xx 2, Sinan xx 18, Tyus xx 9, Diebler xx 7, Pleiss xx, Daye xx 14, Micov xxx 18, Mc Collum xxx 14
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 28-15 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre:48-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 69-63 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)