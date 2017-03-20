Beşiktaş’ın otobüs taşlama olayına soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, dün oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Maç sonrası Beşiktaş'ın otobüsünün taşlamasıyla ilgili de Antalyaspor'dan bir açıklama geldi. Antalyaspor, Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, başlatılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın takım otobüsü, havalimanı yakınlarına geldiği sırada taşlı saldırıya uğramıştı.

Bugün ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, otobüs taşlama olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli ile usulsüz seyirci girişi yaptığı tespit edilen 2, yasak alanlara girdiği tespit edilen 1 kişi ve görevli memurlara hakaret eden 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi.

Otobüs taşlama olayıyla ilgili detayların da yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

“Antalyaspor A.Ş. ile Beşiktaş A.Ş. profesyonel futbol takımları arasında oynanan müsabaka sonrası Beşiktaş A.Ş. takım otobüsünün ilimizden ayrılmak üzere intikal edeceği havalimanı güzergahında Beşiktaş A.Ş. profesyonel futbol kafilesini taşıyan 34 JK 003 plaka sayılı otobüs Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerin korumasında Dumlupınar ve Gazi Bulvarları üzerinden havalimanına intikal için saat 21.25 sıralarında stadyumdan hareket ettiği, Beşiktaş A.Ş. profesyonel futbol takımını taşıyan otobüs Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde iken İl Emniyet Müdürlüğümüzce eşgal ve kimlik tespit çalışması devam eden şüphelinin taşlı saldırısına uğradığı, eylem neticesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmemiş olup, yapılan inceleme safhasında otobüsün iç camında herhangi bir hasar meydana gelmediği, otobüsün çift katlı sağ yan arka dış camının kırıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat kapsamında, otobüs sürücüsü T.V. isimli müştekinin alınan ifadesinde özetle, ‘aracında maddi hasar meydana geldiğini, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu’ beyan etmiştir.

Ayrıca Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslere yönelik taşlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli, usulsüz seyirci girişi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, yasak alanlara girdiği tespit edilen 1 şüpheli ve görevli memurlara hakaret eden 1 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır.”

Antalyaspor Kulübü: “Başlatılan soruşturmanın takipçisi olacağız”

Öte yandan, Beşiktaş otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili Antalyaspor'dan da açıklama yapıldı. Açıklamada, “Pazar günü oynanan Antalyaspor – Beşiktaş futbol karşılaşması sonrası Beşiktaş Spor Kulübü kafilesini taşıyan otobüsün Antalya Havalimanı'na giderken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlandığı, bu eylem sebebiyle takım otobüsünün sağ yan arka dış camının kırıldığı haberini aldık. Bu hareketi şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz. Eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan soruşturmanın takipçisi olacağız. Bu vesileyle Beşiktaş Spor Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Antalyaspor Kulübü olarak sporun kardeşlik ve barış ruhuna uygun yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sporun içine şiddet ve saldırganlık girince centilmenlik ruhunun kaybolacağı görüşündeyiz. Bu tip davranışların sporda kardeşlik ve barış ruhuna uygun olmadığı ve Fair Play duruşuna aykırı olduğu kanaatindeyiz. Türk futbolunun tüm paydaşlarını bir kez daha sağduyu ve Fair-Play’e davet eder, sporda bu tip olayların yaşanmamasını dileriz” ifadelerine yer verildi.