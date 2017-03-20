Bülent Uygun’un aklı Katar’da kaldı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantepspor’u kümede bıraktıktan sonra şampiyonluğa oynayan takımlardan birini çalıştırmak istediğini söyleyerek, “Bundan sonraki süreçte şampiyonluğa oynayan takımlardan birini çalıştırmak istiyorum. Olmazsa tekrar Katar’a dönme düşüncem var” dedi.

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlene Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Başta Kulüpler Birliği Başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Türk sporunun gelişmesini isteyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bazı önemli projeler üstünde durulması gerektiğini belirten Uygun, şunları söyledi:

“Bütün antrenörler ve futbolcular kendi vergilerini kendileri ödemeli. Kulüplerin vergileri ödemeyerek borç batağına sürüklenmesini önlemeliyiz. Bu arada bütün yöneticiler genel kurulda belirlenen fiyatta harcama yapmadıklarında o parayı kendi ceplerinden ödemeli. Sahada veya medyada yaptıkları sportmenlik dışı hareketlerin cezalarını da kendi ceplerinden ödemelidir ve kulüplerine ödetmemelidir ki bu tarz bir durumun cezasını hissedebilsin.”

“Amatör kulüplerin ne elektriği var ne de suyu”

Türkiye'deki en iyi altyapıyı yöneten ve programlayan kişinin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Şahsen kendisiyle Buca'da çok problemli ayrıldık. Doğrusunu o yapıyor. Hem psikolojik olarak hem mental olarak doğru eğitim veriyor. Dolayısıyla bütün altyapılar öyle olması lazım. Ama bu konuda maalesef bir tek orası var. İki üç tane daha kulüpte buna benzer kişiler var. Geriye kalan kulüplerin ne elektriği ne de suyu akıyor. Personeli 3-5 ay maaş almadan hayatını devam ettiriyor. Eğitmenlerin altyapıda maaşlarını veremediğimiz için kimse gidip çalışmıyor. 6 ay maaşını almayan insan var. Bunları çözmek gerekiyor. TFF'nin bunları masaya yatırması lazım. Benim saydığım projelerden bazıları da böyle. Yoksa ben geldim mavi boncuk dağıtayım gideyim diyen bir tip olmadığım için benim tarzım bu değil. Ben gelir başarılı olmak için savaşırım, mücadelemi veririm. İnanmadığım hiçbir işe de zaten girmem. Şükürler olsun ki girdiğim her işte de Allah bana her şeyin güzelini nasip etti” şeklinde konuştu.

“Altyapı hocalarının çalışabileceği imkan yok”

Kulüplere yapılan harcamanın bir bölümünün altyapılara aktarılması gerektiğini belirten Uygun, “Altyapı hocaları nasıl çalışacak. Malzeme yok, top yok, su yok, elektrik yok. Nasıl çalışacaklar bu ortamda? Kulüplere 70-80 trilyon vermek yerine bunların yarısını kulübe yarısını da altyapıdaki çocuklarımızın eğitimine harcayalım. Hangi kulübün para problemi yok ki? Bu işleri çözmesi gereken çözmüyorsa ben mi çözeyim? Bunlar elbet düzelecektir ama kaç sene sonra olur onu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğa oynayan takımları çalıştırmak istiyorum”

Milli takım arasının Gaziantepspor'a iyi geleceğini vurgulayan Bülent Uygun, “Bu hafta da güçlü bir takımı yenerek moral bulduk. Gaziantep şehri de bize inanmış durumda. Başarmaya çalışıyoruz ama şehrin önde gelenlerinin de bize yardımcı olması lazım. İnşallah Gaziantepspor'u kümede bırakarak olmaz denilen şeyi başaracağız. Eğer ligde kalırsak da bundan sonraki süreçte şampiyonluğa oynayan takımlar haricinde başka takımlarda çalışmak istemiyorum. Katar'dan tekrar 2 teklif var. Olmazsa tekrar oraya dönmeyi düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.