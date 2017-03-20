Çare rotasyon

Beşiktaş'ın yorgunluğunu hesaba katan Rıza Çalımbay, sert müdahale ve adam adama baskıyla rakibini bozmayı hedeflemişti. Sadece Beşiktaş'ı değil maçı da bozdu. İlk 30 dakikalık bölüm bol bol faulle kesilirken iki takım da doğru dürüst ceza sahasına giremedi. 30. dakikadan itibaren Antalya'nın önde oynayan oyuncularının temposu düştü. Bu siyah-beyazlı ekibin ceza sahası önüne yaklaşmasını sağladı ancak ev sahibi ekibin savunmacıları bir türlü geçit vermedi. Beşiktaş'ın eksiği de kısa pas organizasyonunu bir türlü gerçekleştirememek oldu. Kendilerinden beklenmeyecek ölçüde pas hatası yaptılar. Böyle olunca Talisca, Babel ve Quaresma, sürekli uzaktan şutlarla kaleyi yokladılar ama bu şutlar ciddi bir tehlike yaratmadı.

2. yarı Beşiktaş'ın hareketlenmesini bekleyenler umduğunu bulamadı. Hatta Antalyaspor cesaret alıp ilk kez pozisyonlara girmeye başlayınca Şenol Güneş 2 değişiklikle hemen müdahale etti. Tam müdahalesinin karşılığını görmeyi umarken yine Aboubakar çıktı sahneye. Daha 3 gün önce kırmızı kart gören Kamerunlu oyuncu bir kez daha kendini attırmayı başardı. Hâlbuki Şenol Güneş, Olympiakos maçındaki hareketinden dolayı onu oynatmayarak cezalandırmamayı tercih etmişti. Zaten sonrasında amaç sadece 1 puanı korumaktı, onu da başardılar.

Artık belli oldu ki özellikle perşembe- pazar maç oynamak Beşiktaş'ı yoruyor. Bunun tek çaresi rotasyon. Şenol Güneş de sanıyorum kadroyu değiştirmediği için pişman olmuştur, bundan sonrasında mutlaka birkaç ismi değiştirmeyi düşünecektir. Siyah-beyazlılar adına gecenin tesellisi tüm rakiplerin takıldığı haftada puan kaybetmesi oldu.