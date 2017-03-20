Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek’i barıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi'nde konuştu.Erdoğan konuşmasının ardından biraraya gelmemeye özen gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yanına çağırarak tokalaşmalarını istedi.

Spor Toto Süper Lig’de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da davetli bulunduğu organizasyon Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Farklı başlıklarda çeşitli oturum ve panellerin düzenleneceği etkinlikte, birçok önemli spor adamı konuşmacı oldu. BeIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayc’nın yanı sıra La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ve Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel yer aldı.

Futbolun Zirvesi organizasyonun yapıldığı Haliç Kongre Merkezi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Külüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanları ve siyasetçiler yer aldı. Barcelona’da forma giyen Arda Turan da ‘Futbol Zirvesi’na katılmak için İspanya’dan geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haliç Kongre Merkezin’deki organizasyona teknesi ile geldi. Fenerbahçe Kulübü başkanı Yıldırım ile beraber Futbol Zirvesi’ne Fenerbahçeli yöneticiler de katıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZİZ YILDIRIM VE DURSUN ÖZBEK’İ BİRARAYA GETİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın organize ettiği 2. Futbol Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Zirvede kulüp başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ardından fotoğraf için sahneye çağrıldı. Bu sırada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelmemek için çaba sarf etti. Daha sonra sahnedekiler Yıldırım’ı Demirören’in yanına yönlendirdi. Fotoğraf çekiminin ardından sahnenin arka tarafına yönelen Aziz Yıldırım’ı bu kez Cumhurbaşkanı Aziz Yıldırım yanına davet ederek, Dursun Özbek ile tokalaşmalarını istedi. İkili Cumhurbaşkanı’nın isteğini kırmazken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Futbol zirvesinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siyasetin temelde futbol ile birçok ortak yönü olduğuna inanıyorum. Spor gibi siyasetin de özü rekabettir, yarıştır. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak için ikinci aşaması da sorumluluk üstlendikten sonra millete hizmet götürmek içindir. Tıpkı futbol gibi siyaset de takım oyunudur. Yani sağlam bir kadro gerektirir. Plansızca oynayan, taktiği ve stratejisi olmayan bir takımın kupayı kaldırma ihtimali nasıl yoksa milletine söyleyecek sözü olmayan siyasetçilerin, siyasi partilerin de başarı şansı yoktur” dedi.

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Erdoğan, “Sporun içine şiddet ve saldırganlık girince centilmenlik ruhu nasıl kayboluyorsa, siyasetin içine yalan, iftira ve çarpıtma girince aynı sonuç ortaya çıkar. Maalesef ülkemizde bunu çok sık yaşıyoruz. 40 yıllık siyasi hayatım boyunca bir taraftan milletimize hizmet ederken, diğer taraftan da bu yıkıcı siyaset anlayışıyla mücadele yürüttüm. Siyasetin kalitesi yükseldikçe iktidarı sandık yoluyla değil de şikeyle, hileyle, darbeyle, tehditle, yıkıcı siyasetle elde edebileceğini sananlar bizim milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir” diye konuştu.

“FUTBOL GÖRSEL BİR ZİYAFETTİR”

Konuşmasında spordaki yatırımlardan bahseden Erdoğan, Beşiktaş’ın yeni stadını da örnek verdi. Erdoğan, “Açık ara mağlup olan dünya futbolunun marka takımlarının rövanşlarda nasıl kazandığını görüyoruz. Ben bugün bir Şeref Stadını bir de Vodafone Arena’yı düşünüyorum nereden nereye. Bu imkanların hiçbirine sahip olmayan kulüplerimizin olduğunu da biliyorum ama Türkiye nereden nereye geldi görmemiz lazım. Futbol görsel bir ziyarettir. Öyle futbolcular vardır ki biz onları sadece yetenekleriyle değil aynı zamanda dürüstlükleri, efendilikleriyle de hatırlarız. Hiçbir maddi kazanç ummadan yıllarca top koşturmuş futbola bağırından çıkmış şehre tutkuyla bağlandığı takımının renklerine ömrünü vakfetmiş Dozer Cemil'i böyle hatırlıyoruz. Kaleci Lastik Ömer’in ifadesiyle gözlerin bile yakalaması güç olan şiddetle şut çeken Metin Oktay’ı, Fenerbahçe ile özdeşleşen belki de dünyanın en kabiliyetli futbolcularından Lefter’i böyle hatırlıyoruz” dedi.

“BİZZAT YAŞADIM MAALESEF ÇOK CİDDİ DOLAPLAR DÖNÜYOR”

Olimpiyatlara da değinen Erdoğan, “Ülkemize henüz olimpiyatları getirememiş olabiliriz ama burada dönen dolapları da biliyorsunuz. Bizzat yaşadım maalesef çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara, ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dönen dolaplara da bizzat şahit oldum, gördüm, biliyorum” dedi.

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Sporda şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde önemli ölçüde azalttığımız spordaşiddeti de önümüzdeki süreçte alacağımız ilave tedbirlerle çok düşük seviyelere getireceğimize inanıyorum. Bir yasal düzenleme talebi olduğunu biliyorum. Bu yasal düzenlemeyle alakalı da şüphesiz ki federasyonun, Kulüpler Birliği’nin, tüm kulüplerle ortaklaşa, iyi çalışarak hazırlayıp sunacakları böyle bir teklifi inşallah parlamentomuz da süratle çıkaracaktır, buna inanıyorum” şeklinde konuştu.

ANKARA’YA STAT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın içinde Ankara’ya yapmayı planladıkları stat müjdesini verdi.Erdoğan; “Ankara 19 Mayıs Stadı’nı yıkacağız yerine 35-40 bin kişilik stat yapacağız. Türkiye genelinde toplamda 27 stat projemiz vardı. Bunların 9’u faaliyete girdi. Toplam seyirci kapasitesi 700 bin. Olimpiyatları hak etmemize rağmen bize vermediler. Orada dönen dolapları çok iyi biliyorum” şeklinde konuştu.