Dursun Özbek: Altyapıya yönelmemiz lazım

Futbol Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Finansal Fair Play konusuna değindi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesinde Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek’de konuşmalar yaptı.

İlk konuşmayı gerçekleştiren Dursun Özbek “UEFA’nın finansal kriterlerine kesinlikle uymak gerekiyor” dedi. Başkan Özbek konuşmasının başında Futbol Zirvesine katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ederken, UEFA’nın Finansal Fair Play uygulaması hakkında görüşlerini paylaştı. Dursun Özbek şunları söyledi:

“Öncelikle buraya katılan herkese çok teşekkür ederim. Burada herkes bir katkı verdi. Kimi katılımcılar ile kimi fikirleri ile katkı verdi. Türk futbolu için gerekli olan bir organizasyondu bugün burada yapılan. Futbol bacasız bir fabrikadır. Gelirleri çok yüksek olan şirketler bu kulüpler. Altyapıdan bir oyuncu yetiştirmek 10 seneyi alıyor. Galatasaray Finansal Fair Play olayında yara almış bir kulüp. Andrea Travers burada kendisi ile daha önce görüştük. Daha bence de bizde yapılan fazla harcamalar sebebi ile ceza alan bir takımız. Bir defa futbol takımların hedefleri UEFA’nın finansal kriterlerine kesinlikle uymak gerekiyor. UEFA bu konuda aslında kulüplere son derce yardımcı oluyor. Bütün takımların bence UEFA yı ziyaret ederek bu konu hakkında bilgi almaları gerekiyor”

Türkiye’de takımların gelir gider sorunu yaşamasının nedeni olarak sürekli değişen döviz kurları olduğunu söyledi. Başkan Özbek “Türkiye gibi devilasyon olma durumu olan ülkelerde bu konuda çok hassas olmalı. UEFA ile de bu konuda bir çok kez tartıştık. Ama biz onlara da dedik anlık kur farkları yüzünden bir anda takımlarımızın maddi yönden zararları artıyor. Tabii yapılan transferlere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle altyapıya yönelmemiz lazım. Ben tüm takımlara finansal Fair Play olayını çok dikkate alması gerektiğini düşündüğü söylemek istiyorum” diye konuştu.